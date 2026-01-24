Tras cuatro días de intensa búsqueda y un despliegue de seguridad que incluyó fuerzas federales y estatales, la influencer Nicole Pardo Molina, mejor conocida como “La Nicholette”, fue localizada con vida el sábado 24 de enero de 2026

La joven influencer, quien cumplió 21 años durante su cautiverio, ya se encuentra sana, salva y en libertad.

Caso La Nicholette: El despliegue de seguridad y coordinación federal

Desde que se reportó la privación de la libertad de la joven el 20 de enero de 2026, se activaron protocolos de búsqueda inmediata, incluyendo el Protocolo Alba por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El caso escaló a nivel federal, donde el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó una coordinación permanente con las autoridades locales para esclarecer los hechos.

Gabinete de Seguridad señala a “Los Mayos” como presuntos responsables de la desaparición de La Nicholette (Michelle Rojas)

El operativo para dar con su paradero incluyó las siguientes acciones clave:

Rastreo de vehículos: Se realizó un seguimiento detallado a través de cámaras de seguridad de los automóviles involucrados en el secuestro, específicamente el Toyota Corolla blanco con reporte de robo utilizado por los captores.

Inteligencia y videovigilancia: Las autoridades analizaron las grabaciones de la propia camioneta Tesla Cybertruck color lila de la víctima, las cuales captaron el momento exacto en que fue interceptada tras el uso de “ponchallantas”.

Despliegue militar: La búsqueda terrestre fue reforzada con un operativo militar que incluyó el uso de helicópteros que sobrevolaron Culiacán para intentar ubicar el paradero de la creadora de contenido.

Las horas previas a la localización de La Nicholette

La presión de las autoridades y las líneas de investigación se centraron en la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Según la Fiscalía, una de las principales teorías apunta a la facción de “Los Mayos”, debido a que Pardo Molina vendía artículos relacionados con Joaquín Guzmán Loera en su boutique, “Nicholette Shop”.

Poco antes de su hallazgo, circuló en redes sociales un video donde la joven admitía trabajar para “La Mayiza”, realizando labores de cobro de piso y sobornos a policías.

Aunque la autenticidad de dicho material fue cuestionada por algunos como posible uso de inteligencia artificial, el video reflejaba a una joven nerviosa y bajo coacción.

Liberación y estado actual de La Nicholette

A pesar del despliegue de fuerzas especiales, los primeros datos disponibles indican que la influencer fue liberada por los mismos sujetos armados que la mantenían cautiva.

Aunque la Fiscalía de Sinaloa no ha profundizado en los detalles oficiales del lugar exacto de su liberación o las condiciones en las que fue entregada, se ha confirmado que se encuentra bien de salud.

El Gabinete de Seguridad federal y la fiscalía local mantienen las investigaciones abiertas para identificar formalmente a los responsables, mientras la ficha de búsqueda de Nicole Pardo Molina ha sido oficialmente actualizada tras su localización con vida.