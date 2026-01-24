En redes sociales se ha divulgado un video en el que Nicole Pardo Molina, alías la Nicolette, admitió públicamente ser parte de la facción del Cártel de Sinaloa denominado como La Mayiza.

La Nicholette señala en su video que la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos en Culiacán y todo el estado de Sinaloa ha dejado a su paso la muerte de muchas personas inocentes.

Nicholette, tiktoker (@nicholette_0521 / Instagram)

La Nicholette admite en video ser parte de La Mayiza; asegura que Culiacán le pertenece a Los Chapitos

Luego de estar desaparecida, en redes sociales surgió un video de La Nicholette adviento ser parte de La Mayiza y aclarando que su participación en esta célula criminal, que era:

Pagar sobornos a policías

Recoger dinero de puntos de venta en tiendas

Realizar el cobro de piso

Mover cartuchos. armas y dinero

En el video, la Nicholette asegura que La Mayiza la engañó al decir que Culiacán les pertenecía, sin embargo, ella se habría dado cuenta que no es así y que aún están presentes Los Chapitos.

Al final de su video, la Nicholette hace un llamado a las autoridades para localizar a Debanhi Gustavo Hernández Valdez, que se encuentra desaparecido desde el 21 de julio de 2025, se desconoce el vínculo que tenga con esta persona.

Cabe recordar que la Nicholette fue secuestrada el 20 de enero en el norte de Culiacán. Un coche blanco bloqueó su paso y la obligaron a salir de su Cybertruck para subirla al otro vehículo.

Hasta el momento no se han confirmado las condiciones en las que se grabó el reciente video la Nicholette, pero se le nota rígida y nerviosa, además de que en el aclara: “no estoy aquí por santa ni por casualidad”.