Te decimos quién es Nicholette, la tiktoker Nicholette Pardo Molina desaparecida en Culiacán, Sinaloa.

Lamentablemente, se informó que la influencer Nicholette fue secuestrada por un grupo de hombres armados.

¿Quién es Nicholette?

Nicholette Pardo Molina es una influencer y tiktoker originaria de El Salado, Culiacán.

Nicholette, tiktoker (Captura de video)

La carrera de Nicholette es conocida por compartir videos de su estilo de vida y emprendimiento, además de conducir una Cibertruck lila.

Asimismo, Nicholette ha ganado popularidad porque el cantante Pater Bélico le dedicó el corrido titulado “La Muchacha de El Salado”.

¿Cuántos años tiene Nicholette?

Se sabe que Nicholette tiene actualmente 25 años de edad.

¿Quién es el esposo Nicholette?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Nicholette tiene esposo.

Nicholette, tiktoker (@nicholette_0521 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Nicholette?

Al no conocerse la fecha exacta de nacimiento de Nicholette Pardo Molina, no se puede determinar a qué signo zodiacal pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Nicholette?

No se sabe si Nicholette tiene hijos.

Nicholette, tiktoker (Captura de video)

¿Qué estudió Nicholette?

Se desconoce el grado de estudios de la influencer y tiktoker Nicholette.

Nicholette, tiktoker (@nicholette_0521 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Nicholette?

Nicholette Pardo Molina se dedica a crear contenido para redes sociales como:

TikTok

Snapchat

Instagram

OnlyFans

YouTube

Además, la influencer Nicholette tiene una boutique en la zona de Isla Musala.

Nicholette, tiktoker (Captura de video)

Reportan desaparición de la tiktoker Nicholette en Culiacán

Este 20 de enero 2026 se reportó la desaparición de la tiktoker Nicholette en Culiacán, Sinaloa.

Todo ocurrió en la plaza 11:11 que se encuentra en las calles San Esteban y Avenida Tachichilte, en la Isla Musala.

El reporte de la desaparición de Nicholette Pardo Molina se llevó a cabo en la línea de emergencias del 911 alrededor de las 3:55 de la tarde.

A través de redes se ha viralizado el video del momento exacto en el que Nicholette es interceptada por tres hombres en un Toyota Corolla .

En la grabación se aprecia a la influencer que intenta subirse a su Cibertruck. No obstante, es sometida por dos sujetos.

Luego del incidente, al lugar de los hechos acudieron elementos del Ejercito Mexicano y policías del estado, quienes encontraron la Cibertruck lila abandonada.