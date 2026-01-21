La línea de investigación de la Fiscalía de Sonora apunta a “Los Mayos” en el caso de tiktoker La Nicholette.

Después de la desaparición de Nicole Pardo Molina, autoridades federales trabajan en conjunto con el gobierno de Sinaloa para encontrar a la influencer.

Según se ha revelado, Nicholette tenía su boutique “Nicholette Shop” en la que vendía artículos como pulseras, lentes y ropa con referencias a Joaquín Guzmán Loera y “Los Chapitos”.

Por lo que se especula que detrás del secuestro de la tiktoker estaría la facción rival de El Chapo Guzmán.

