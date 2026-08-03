Citlalli Hernández, coordinadora de Morena para las elecciones 2027, respondió a las críticas contra los supuestos actos adelantados de campaña de Andrea Chávez en el estado de Chihuahua.
En entrevista con López-Dóriga, Citlalli Hernández aseguró que lo que realizó Andrea Chávez este fin de semana fue “una asamblea”, reiterando que todos los militantes de Morena realizan estas tareas.
Citlalli Hernández defiende a Andrea Chávez ante críticas por “asambleas” en Chihuahua
De frente a las elecciones 2027, Morena se prepara para designar coordinadores de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, pero han surgido críticas sobre supuestos actos adelantados de campaña.
Ante el cuestionamiento específico sobre Andrea Chávez en Chihuahua, Citlalli Hernández dijo que la senadora con licencia realiza “asambleas” y “tareas partidistas”, pero no mítines electorales.
Citlalli Hernández afirmó que las asambleas de Andrea Chávez están enmarcadas en el trabajo territorial para la promoción de simpatizantes de Morena, que siempre ha caracterizado al partido.
La coordinadora morenista sostuvo que no se está violando ninguna ley porque no existe un proceso electoral en curso ni una campaña de promoción electoral formal, además de que no se están pidiendo votos.
“No estamos violando ninguna ley porque, insisto, no estamos llamando al voto”.Citlalli Hernández
Hernández señaló que, a diferencia de otros partidos, Morena elige a sus perfiles mediante el activismo público y encuestas, lo que genera una mayor visibilidad que puede confundirse con campañas electorales
Finalmente, reconoció que existe una “línea delgada” debido a la cercanía de las elecciones, pero insistió en que mientras no se pida el voto, se mantienen dentro del marco legal de las actividades partidistas.