¿Abelito -de 25 años de edad- ya tiene trabajo garantizado? Revelan que productores se lo estarían disputando ahora que salga de LCDLF2025.

Uno de los integrantes que más ha llamado la atención dentro de LCDLF2025 es Abelito, por lo que muchos ya especulan sobre lo que podría hacer al salir del reality.

No cabe duda que Abelito se ha ganado La Casa de los Famosos México 2025, pero su carisma no solo ha conquistado a los televidentes y es que ahora productores buscan tenerlo en sus proyectos.

Revelan que Abelito ya tendrían trabajo garantizado al salir de LCDLF2025

Y es que en la recta final de LCDLF2025 se ha dado a conocer que productores se estarían peleando por contratar a Abelito.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Aunque todavía no sale el ex integrante de Cuarto Noche, se dio a conocer que sería parte de una obra de teatro.

Se dio a conocer que el productor Omar Suárez lo tiene contemplado para su obra “Divorciémonos, mi amor”, una comedia clásica.

De acuerdo con una publicidad que se ha viralizado en las redes sociales, Abelito compartiría créditos con:

Marlene Favela de 49 años de edad

Mario Bezares de 66 años de edad

Nicola Porcella de 37 años de edad

Michelle Vieth de 45 años de edad

Rodrigo Vidal de 52 años de edad

Pierre Angelo de 52 años de edad

De acuerdo con lo que se muestra en la publicidad, “Divorciémonos, mi amor” tiene una gira nacional con al menos ocho presentaciones ya programadas, se incluyen ciudades como:

Toluca

Hermosillo

Nogales

Guadalajara

Aguascalientes

Zacatecas

Mexicali

Puebla

“Divorciémonos, mi amor” tiene programadas fechas en octubre y noviembre.

Abelito (@xticketmx / Instagram )

Productores se pelean por tener a Abelito al salir de LCDLF2025

Sin embargo, no sería la única obra de teatro que podría contar con la participación de Abelito.

Y es que se dio a conocer que Abelito podría formar parte de la nueva versión del ‘Tenorio Cómico’, una obra que históricamente ha reunido a figuras mediáticas de gran alcance.

En está obra podría estar alternando con Raúl Araiza, por lo que no le impediría cumplir con otros compromisos laborales.

En esta obra de teatro se podría reunir con Ninel Conde, con quien formó una gran mancuerna dentro de LCDLF2025.

También aparece entre el elenco:

Wendy Guevara de 32 años de edad

Karina Torres de 35 años de edad

Los Mascabrothers

Albertano de 55 años de edad

Ricardo Margaleff de 48 años de edad

Indio Brayan de 45 años de edad

Pepe Magaña de 65 años de edad

Aunque Abelito todavía se encuentra en LCDLF2025, se dio a conocer que Alejandro Gou ya se acercó a su familia y representante para concretar su participación.

Y es que de acuerdo con lo que se dio a conocer la nueva temporada del ‘Tenorio Cómico’ se estrenaría el 31 de octubre y solo serían ocho semanas.

Por lo que Abelito se tendría que poner a ensayar una vez que termine LCDLF2025 si desea participar en las obras.

Además de que en algunas fechas tendrá que declinarse por alguna, ya que se empatan las fechas.

Se espera que cuando salga Abelito tenga varias ofertas laborales, por lo que sus seguidores creen que lo podrían ver como conductor y actor en la televisora de San Ángel.