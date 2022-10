A poco de estrenarse en Netflix el reality show “Siempre reinas”, Lorena Herrera está opacando a sus compañeras de proyecto, Laura Zapata (66), Sylvia Pasquel (72) y Lucía Méndez (67), por lo que acá te contamos quién es ella.

El nombre completo de la artista es Lorena Herrera de la Vega. Nació en Mazatlán, Sinaloa, y actualmente tiene 55 años de edad .

Lorena Herrera inició su carrera en el mundo del modelaje, participó en los certámenes “The look of the year”, “Señorita Univisión” y “Miss bikini international”.

Lorena Herrera (@lorenaherreraoficialmx)

Y más tarde debutó en la actuación participando en películas como “Cocaína”, “El abrigo de mink”, “la fichera más rápido del Oeste”, “Table dance” y “Mi última bala”, entre otros.

Así como se integró al elenco de famosas telenovelas como “Muchachitas”, “Dos mujeres y un camino”, “El premio mayor”, “Amy, la niña de la mochila azul” y “Lola, érase una vez”.

Sin embargo, su fama llegó cuando posó desnuda en la revista “Signore”, foto que aseguró hizo su hermana gemela bajo el pseudónimo ‘Bárbara Ferrat’.

Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial / Instagram)

Lorena Herrera triunfa como cantante

Colgándose de la polémica, en 1996, Lorena Herrera se lanzó como cantante como el tema “Soy yo” y dos años después lanzó su primer álbum.

Agregando un tinte dance a sus canciones, Lorena Herrera se ganó el corazón de la comunidad LGBT, siendo su canción “Masoquista”, su mayor hit.

En 2016 lanzó el tema “Plastik” donde imprimió un toque erótico, mismo que no duró ya que su video “Karma” sirvió para recaudar dinero que donó a niños en situación extrema de pobreza.

Lorena Herrera no es ajena a los realities shows

A lo largo de su carrera artística, Lorena Herrera ha participado en realities shows como “Big brother VIP”, “Top Chef Estrellas”, “La más draga”, “El gran pastelero: Bake off celebrity Mexico”, “¿Quién es la máscara?” Y “MasterChef Celebrity”.

Previo a “Siempre reinas”, Lorena Herrera participó en MasterChef Celebrity, la competencia culinaria de TV Azteca, donde actualmente la actriz sigue participando.

Por lo que grabó meses antes el lanzamiento de Netflix “Siempre reinas”, el programa del que todos están hablando.