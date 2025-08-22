Si eres fan de La Casa de los Famosos México 2025 y tienes suscripción a ViX premium, entérate de que tienes 10 votos diarios para salvar a tu habitante favorito.

El Abelito -de 25 años de edad- es uno de los nominados de la semana cuatro de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que está en riesgo de ser eliminado.

Paso a paso para votar por El Abelito y que no salga de La Casa de los Famosos México 2025

El Abelito se ha coronado como uno de los habitantes favoritos en La Casa de los Famosos México 2025 y se puede salvar con los votos del público siguiendo estos pasos:

Entra a la página de votación Inicia sesión con ViX Premium (10 votos) Elige a quién salvar en la placa de nominados Confirma tu voto Repite según tus votos disponibles (los votos se pueden repartir a otros nominados) Las votaciones están abiertas durante la Pre Gala, Gala y Post Gala

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube | Captura de video)

Cabe destacar que si no cuentas con una suscripción a ViX Premium, puedes votar siguiendo exactamente los mismos pasos.

Sin embargo, solo podrás emitir un solo voto. Es decir, que podrás ayudar a uno solo de los nominados en La Casa de los Famosos México 2025.

Existen maneras de optimizar este voto único:

Vota desde diferentes dispositivos como celular, tableta o computadora Vota desde navegadores diferentes como Chrome, Safari, Firefox Vota desde la página activando el modo incógnito Borra caché e historial antes de cada intento de votación

Shiky y El Abelito (Tomada de video)

¿Cada cuánto se abren las votaciones en La Casa de los Famosos México 2025?

Todos los miércoles es gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2025.

Al final del evento las votaciones quedan oficialmente abiertas para el público y se cierran ese mismo día, en punto de las 12:00 de la noche al término de la Post Gala.

Las votaciones vuelven a reactivarse durante las Pre Galas de los días siguientes (jueves y viernes), cerrando también a la media noche.

Esta dinámica se repetirá el domingo para la gala de eliminación, siendo que las votaciones cierran instantes antes de que se anuncie al habitante que sale de la competencia.