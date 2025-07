Marlene Favela lo confiesa, no está soltera, se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Frente a micrófonos de Hoy, Marlene Favela dijo estar viviendo una bonita etapa de su vida debido a que se encuentra bien en el terreno emocional y laboral.

¿Quién es la pareja actual de Marlene Favela? “Ya no estoy soltera”, dice entre sonrisas la actriz que confirmó nuevo romance

“Ya no estoy soltera”, aclaró Marlene Favela y rió escandalosamente.

A Marlene Favela le complace saber que su vida personal se mantiene privada pese a ser parte del mundo del espectáculo por lo que hizo la aclaración, pero no dio detalles.

Marlene Favela (@marlenefavela / Instagram)

La actriz mexicana, de 48 años de edad, tiene pareja, pero no lo presentará debido a que él no forma parte de la farándula, además de que no lo considera necesario.

"Lo que pasa es que no vas por la vida presentándole lo anadie, pero no, no estoy sola y estoy muy contenta... No se dedica a lo que yo me dedico así que si me ven por ahí pues ya saben" Marlene Favela

Aunque de momento no dirá su nombre y tampoco cómo lo conoció o cuándo inició su relación, Marlene Favela subraya nunca haberse cerrado al amor.

"Mientras uno siga virando y viviendo hay que enamorarse, hay que intentar, de eso se trata la vida ¿no-?, de ser felices" Marlene Favela

Pareja de Marlene Favela aún no convive con la hija de la actriz

Aunque Marlene Favela se encuentra contenta y a gusto con su nueva pareja aún no se lo presenta a su hija.

Pese a estar enamorada, Marlene Favela se tomará las cosas con calma por lo que dejará que la relación se refuerce con el paso de los días.

"Paso a paso, las cosas llevan tiempo. Siempre he sido muy partidaria de que no hay que presionar nada y cuando sea el momento pues sucederá" Marlene Favela

Cabe mencionar que la actriz es madre de Bella, de 5 años de edad, fruto de su relación con su ahora exesposo George Seely.

Marlene Favela junto a su hija (@marlenefavela / Instagram)

De hecho, esa fue su última relación conocida. Marlene Favela y George Seely estuvieron casados durante tres años, del 2017 al 2020.

Aunque no está claro el porqué de su separación, la actriz negó que fuera por su regreso a la actuación.

Así como aseguró que no pelearía con el padre de su hija por lo que no le pidió pensión, hasta ahora se ha hecho cargo al 100% de los cargos de Bella.

Esto no ha sido motivo para que la famosa le prohiba a George Seely convivir con su hija pues asegura hará todo lo que esté en sus manos para garantizar su bienestar.