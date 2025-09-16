El lunes 15 de septiembre se llevó a cabo la octava y última prueba del líder en La Casa de los Famosos México 2025.

Abelito resultó ser el ganador, pero no fue el único habitante de La Casa de los Famosos México 2025 que disfrutó de grandes beneficios esa noche.

Alexis Ayala cayó en tentación, lo que le permitió tener un breve encuentro con su esposa, Cynthia Aparicio, a cambio de la nominación automática de Aldo Tamez de Nigris.

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito ganó la prueba de líder (Tomada de video)

Abelito gana la Prueba de la Regadera y se convierte en el último líder de La Casa de los Famosos México 2025

Durante la gala, los habitantes se enteraron de que esta sería la última semana que habría un líder de la semana, el cual se definió con la “Prueba de la Regadera”.

Esta fue una dinámica cargada de suerte y tensión, pues los participantes eligieron una regadera al azar mediante un sorteo con chocolates y luego se colocaron debajo de ella.

Cada regadera estaba cargada con chocolate, a excepción de la del ganador, que hizo llover diamantina naranja sobre el ganador, que resultó ser Abelito, quien no podrá ser nominado esta semana.

¿Con quién compartirá la suite del líder Abelito? El ganador fue definido por el público a través de una votación en la que Aldo Tamez De Nigris resultó vencedor.

Alexis Ayala caen en tentación y Aldo Tamez de Nigris resulta ser el primer nominado de la semana en La Casa de los Famosos México 2025

Estos dos inquilinos no fueron los únicos beneficiados de la noche. También, Alexis Ayala se ganó un encuentro con su esposa, tras ser invitado a la ‘Cabina de las Tentaciones’.

Ahí Alexis Ayala se encontró con una tentadora oferta: Poder reunirse por 5 minutos con su esposa, a cambio de darle 6 puntos de nominación a alguno de sus compañeros del ex cuarto Noche.

Alexis Ayala no dudó ni un minuto y aceptó reunirse con su esposa, a cambio de nominar a Aldo Tamez de Nigris, quien por el momento es el primer nominado de la semana en La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala justificó su decisión, afirmando que el público salvará a Aldo Tamez De Nigris se convirtiera, de momento, en el primer nominado de la semana.