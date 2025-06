Mayte Lascurain de 64 años de edad, la cantante de Pandora, tiene una trágica historia de amor que no pudo ser con Manuel Mijares quien la trajo como ‘migajera’ varios años.

Aunque ya han pasado más de 30 años, Mayte Lascurain sigue recordando a Manuel Mijares de 67 años de edad, como su gran amor.

A Mayte Lascurain la une una historia con Manuel Mijares que pocos saben y que podría reintentarse ahora que ambos están solteros.

La cantante de Pandora, Mayte Lascurain compartió en La Saga que su gran amor es Manuel Mijares por quien hasta lloró cuando se casó con Lucero de 55 años de edad, en 1997.

Según lo que cuenta Mayte Lascurain su enamoramiento por Manuel Mijares comenzó cuando no eran ni conocidos artísticamente pues solo se dedicaban a hacer singles.

Sin embargo, a pesar de que Manuel Mijares y Mayte Lascurain sí intercambiaron besos nunca fueron novios formales porque él “no me peló, yo no le gustaba de verdad” contó la cantante.

Y es que Manuel Mijares solo buscaba a Mayte Lascurain cuando se quedaba sin novia, situación a la que accedió la cantante de Pandora en más de una ocasión.

“Manuel [Mijares] me buscaba cuando estaba libre y yo lloraba terrible”.

Incluso, Mayte Lascurain contó que cuando uno de sus novios le dio anillo de compromiso lo cortó porque aún estaba enamorada de Manuel Mijares.

Pese a que pasaron los años, Mayte Lascurain no dejó de amar a Manuel Mijares, pues incluso cuando él se casó con Lucero en 1997 le lloró.

“Yo ya estaba casada y Manuel [Mijares] se casa, y un fin de semana me metí a mi jacuzzi en el bosque y no dejaba de llorar (...) me pregunté en meditación por qué y era porque se había casado”.

Mayte Lascurain, cantante.