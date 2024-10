Ariel Miramontes es el comediante conocido como ‘Albertano’ está siendo buscado por su ex suegra.

Ariel Miramontes se encuentra en medio de la controversia por la presunta muerte de su expareja y madre de sus hijos, y su ex suegra ha alzado la voz al respecto.

La mujer apareció en la cuenta de @addys.castellanos, creadora de contenido para pedirle información sobre el deceso de su hija, con quien habría perdido contacto “hace un mes”.

Mediante su discurso, la ex suegra comentó que mantenía comunicación constante de su hija y de pronto se enteró de su muerte.

¿Quién es Ariel Miramontes? El comediante conocido como ‘Albertano’ está siendo buscado por su ex suegra

Ariel Miramontes es un famoso actor que se ha hecho famoso gracias a su papel de Albertano en varios proyectos como Nosotros los Guapos y María de todos los Ángeles.

Actualmente es uno de los actores de comedia más famosos y queridos del país.

Su gusto por la actuación siempre estuvo presente y aunque llegó a cursar una carrera, la abandono para dedicarse a lo que de verdad lo apasionaba.

Tras terminar sus estudios de actuación, participó en el reality show ‘Hazme reír y serás millonario’ y en el programa ‘Al fin de semana’.

Ariel Miramontes, Albertano. (@albertanoficial)

Los primeros trabajos de Ariel Miramontes por sus propios méritos se dieron en teatro, en las obras ‘El Soñador Navegante’ y ‘Al pie de la letra.

A lo largo de los años, ha sido parte fundamental de diversas producciones, siendo María de todos los Ángeles en 2009 el proyecto que lo catapultó a la fama junto a Mara Escalante.

Actualmente, Ariel Miramontes continúa siendo el rostro detrás de Albertano, un personaje que sigue conquistando corazones con su particular estilo humorístico.

Ariel Miramontes (@albertanoficial / Instagram)

¿Que edad tiene Ariel Miramontes? El comediante conocido como ‘Albertano’ está siendo buscado por su ex suegra

Ariel Miramontes, quien ha dado vida a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana Albertano tiene en la actualidad 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ariel Miramontes? El comediante conocido como ‘Albertano’

Ariel Miramontes ha tenido su vida amorosa bajo los reflectores, pero se conoce que tenía una relación con una mujer llamada Elizabeth, quien supuestamente murió.

Ariel Miramontes es 'Albertano' (@albertanoficial)

¿Qué signo zodiacal es Ariel Miramontes? El comediante conocido como ‘Albertano’

Ariel Miramontes nació un 31 de julio de 1970, y su signo zodiacal es Leo.

¿Cuántos hijos tiene Ariel Miramontes? El comediante conocido como ‘Albertano’

Ariel Miramontes tiene 3 hijos fruto de su relación con Elizabeth.

¿Qué estudió Ariel Miramontes? El comediante conocido como ‘Albertano’

Ariel Miramontes curso la carrera de Ciencias de la Comunicación y después, misma que eventualmente abandonó.

Fue así que estudió Arte Dramático en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y después formó parte del Centro de Capacitación Artística de Televisa (CEA9.

Ariel Miramontes (Instagram albertanoficial / Instagram albertanoficial)

¿En qué ha trabajado Ariel Miramontes? El comediante conocido como ‘Albertano’

Ariel Miramontes ha dedicado su vida al mundo de la actuación y se ha dado un nombre dentro del entretenimiento.

Gracias a su profesionalismo dentro de la comedia ha participado en diversos proyectos como:

Humor es... Los comediantes

María de todos los Ángeles

Nosotros los guapos

Albertano contra de los monstruos

Tal para cual

El principe del barrio

Lagunilla, mi barrio (teatro)

Ariel Miramontes es Albertano Santacruz (@albertanoficial / Instagram)

Ariel Miramontes mejor conocido como ‘Albertano’ está siendo buscado por su ex suegra

Ariel Miramontes ha intentado llevar su vida personal fuera del foco público, sin embargo, ha surgido una polémica en torno a su familia.

Se dio a conocer que una mujer de nombre Elizabeth, quien asegura es su ex suegra ha solicitado que le brinde respuestas sobre la muerte de su hija, madre de los hijos del comediante.

Hace algunos años se dio a conocer que era padre soltero de tres menores.

Por lo que ahora provoca gran controversia que una mujer apareciera y alzara la voz para conocer la verdad.

Ariel Miramontes (@albertanoficial / Instagram)

Gracias a la cuenta @addys.castellanos, la mujer solicita localizar a Ariel Miramontes para conocer las razones sobre la muerte de su hija.

“Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos, este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor “Albertano”, porque quiero respuestas sobre la muerte de mi hija Elizabeth, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios”, dice la mujer en uno de los clips. ex suegra de nombre Elizabeth

La supuesta ex suegra hace mención de que Ariel Miramontes habría cubierto todos los gastos funerarios de su hija, de quien no tendría rastro hasta el momento

En otro video, la supuesta exsuegra de Ariel reveló que ella habría tenido contacto con su hija hasta hace un mes.

Sin embargo, hace una semana le informaron que había muerto.

“He tenido comunicación con ella hace un mes, hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma (...) Mi hija no estaba muerta, mi hija estaba viva, yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió, cuando no es cierto (...) en la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente quiero hablar con él y que me digan la fecha en que murió”, ex suegra de nombre Elizabeth

De acuerdo con los clips compartidos, la mujer se encuentra residiendo en Estados Unidos.

Además de tener problemas de salud, es por ello que se encuentra imposibilitada para buscar a su hija en México que al parecer vivía en Acapulco, Guerrero.

El video generó un debate en redes sociales, puesto que algunos usuarios ponían en duda la versión de la señora.

“Me han dicho dos razones por las que murió y yo no creo, yo quiero hablar con él. Lo he tratado de localizar por redes y no tuve respuestas (...) Albertano es papá de mis nietos, fue pareja de mi hija, mi hija vivía en otro lugar”, ex suegra de nombre Elizabeth

Debido a que algunos amantes de las redes la han señalado de querer dinero fácil por medio del artista.

La mujer recalco que lo único que quiere es que el comediante le diga la verdad de lo que pasó con su hija.

Por último, la ex suegra de nombre Elizabeth explicó que ya pidió apoyo a los medios correspondientes del lugar donde su hija murió.

Aunque hasta el momento, no ha tenido resultados al respecto.