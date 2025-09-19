La plataforma de streaming Vix se prepara para el estreno de su nuevo documental “PRI: Crónica del Fin” de la periodista de 60 años de edad, Denise Maerker.

Mismo que incluye una lista de políticos que aparecen en “PRI: Crónica del Fin”, el nuevo documental de Vix y que ya da de qué hablar.

Esto son todos los políticos que aparecen en “PRI: Crónica del Fin”, el nuevo documental de Vix

“PRI: Crónica del Fin” dará de qué hablar con todas las declaraciones de estos políticos que aparecen en el nuevo documental de Vix:

Enrique Peña Nieto de 59 años de edad, ex presidente de México por el PRI entre 2012 y 2018.

Manlio Fabio Beltrones de 73 años de edad, ex gobernador de Sinaloa y ex presidente del PRI (2015-2016).

Marcelo Ebrard de 65 años de edad, ex jefe de gobierno del Distrito Federal (2006-2012) y actual secretario de Economía.

Cuauhtémoc Cárdenas de 91 años de edad, ex jefe de gobierno del Distrito Federal (1997-1999), ex candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Porfirio Muñoz Ledo 1933- 2023 , ex presidente del PRI (1975-1976) y uno de los fundadores del PRD.

Beatriz Paredes de 72 años de edad, ex presidenta del PRI (2007-2011) y embajadora de México en Brasil (2012-2016).

Miguel Ángel Osorio Chong de 61 años de edad, ex secretario de gobernación (2012-2018).

Elba Esther Gordillo ‘La Maestra’ de 80 años de edad, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (1989 - 2013)

Francisco Labastida de 83 años de edad, secretario de gobernación (1998-1999) y excandidato por el PRI a las elecciones del 2000.

Alejandro ‘Alito’ Moreno de 50 años de edad, actual dirigente del PRI.

Carlos Salinas de Gortari de 77 años de edad, ex presidente de México por el PRI (1988-1994)

Vicente Fox de 83 años de edad, ex presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN) (2000 - 2006)

¿Cuándo se estrena “PRI: Crónica del Fin”, el nuevo documental de Vix?

“PRI: Crónica del Fin”, el nuevo documental de Vix estrenará su primer episodio este 22 de septiembre en la plataforma de streaming.

Sin embargo debes tomar en cuenta que el estreno de “PRI: Crónica del Fin”, el nuevo documental de Vix será al terminar el noticiero En Punto por Las Estrellas, donde previo su primer episodio se transmitirá.

Asimismo, serán cinco capítulos los que contará “PRI: Crónica del Fin”, el nuevo documental de Vix.