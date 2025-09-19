PRI: Crónica del Fin es el título de la nueva serie documental producida por N+ Docs que pronto llegará a todas las pantallas de ViX.
Este material de cinco capítulos abordara el auge y caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
¿Cuándo se estrena PRI: Crónica del Fin?
De acuerdo con las redes de ViX, el primer capítulo de PRI: Crónica del Fin será lanzado al terminó del noticiero Al Punto:
- Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2025
- Dónde: Canal de Las Estrellas
- Hora: En punto de las 23:00 horas
Previo al estreno del primer capítulo de PRI: Crónica del Fin en televisión abierta, todos los capítulos estarán disponibles en ViX.
Por lo que es necesario contar con una suscripción a ViX Premium para tener acceso a todo el material e historia del PRI.
El proyecto cuenta con una serie de relatos acompañados de material de archivo inédito y entrevistas exclusivas.
Desde el auge de uno de los partidos más establecidos en México hasta sus puntos de quiebre y el colapso definitivo del partido a lo que fue alguna vez.
PRI: Crónica del Fin ofrecerá una perspectiva de los acontecimientos que marcaron el destino de México y del partido cuando estuvo en el poder.
PRI: Crónica del Fin trae de regreso a los militantes más importantes del partido político
Denise Maerker, periodista mexicana de 60 años de edad, es quien está detrás de PRI: Crónica del Fin como escritora y directora del material.
Uno de los puntos a destacar de los primeros avances que se han presentado en las redes de ViX es la participación de los militantes más destacados del partido.
Tal y como se dice en el adelanto de ViX, esta historia será contada por sus protagonistas.
Así como expriistas y políticos mexicanos que hablan a detalle de la trayectoria del PRI en México como:
- Vicente Fox Quesada
- Enrique Peña Nieto
- Marcelo Ebrard
- Elba Esther Gordillo
- Manlio Fabio Beltrones
- Cuauhtémoc Cárdenas
- Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas
- Carlos Salinas de Gortari