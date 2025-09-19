PRI: Crónica del Fin es el título de la nueva serie documental producida por N+ Docs que pronto llegará a todas las pantallas de ViX.

Este material de cinco capítulos abordara el auge y caída del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Cuándo se estrena PRI: Crónica del Fin?

De acuerdo con las redes de ViX, el primer capítulo de PRI: Crónica del Fin será lanzado al terminó del noticiero Al Punto:

Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2025

Dónde: Canal de Las Estrellas

Hora: En punto de las 23:00 horas

PRI: Crónica del Fin (ViX | Capturas de video)

Previo al estreno del primer capítulo de PRI: Crónica del Fin en televisión abierta, todos los capítulos estarán disponibles en ViX.

Por lo que es necesario contar con una suscripción a ViX Premium para tener acceso a todo el material e historia del PRI.

El proyecto cuenta con una serie de relatos acompañados de material de archivo inédito y entrevistas exclusivas.

Desde el auge de uno de los partidos más establecidos en México hasta sus puntos de quiebre y el colapso definitivo del partido a lo que fue alguna vez.

PRI: Crónica del Fin ofrecerá una perspectiva de los acontecimientos que marcaron el destino de México y del partido cuando estuvo en el poder.

PRI: Crónica del Fin trae de regreso a los militantes más importantes del partido político

Denise Maerker, periodista mexicana de 60 años de edad, es quien está detrás de PRI: Crónica del Fin como escritora y directora del material.

Uno de los puntos a destacar de los primeros avances que se han presentado en las redes de ViX es la participación de los militantes más destacados del partido.

Tal y como se dice en el adelanto de ViX, esta historia será contada por sus protagonistas.

Así como expriistas y políticos mexicanos que hablan a detalle de la trayectoria del PRI en México como: