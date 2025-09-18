¿Enrique Peña Nieto -de 59 años de edad- regresa a la televisión? Este es el proyecto en el que aparece junto a Elba Esther Gordillo y Carlos Salinas de Gortari.

Revelan el primer vistazo de la serie documental PRI: Crónica del Fin, en el que se narra la historia del partido político que gobernó a México por más de 70 años.

PRI: Crónica del Fin marca el regreso de Enrique Peña Nieto a la TV junto a Elba Esther Gordillo y Carlos Salinas de Gortari

El nombre de Enrique Peña Nieto se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que regresa a la televisión en una serie documental.

Enrique Peña Nieto (Internet)

Se trata nada más y nada menos que de ‘PRI: Crónica del Fin’, producción que une a Enrique Peña Nieto con Elba Esther Gordillo -de 80 años de edad- y Carlos Salinas de Gortari.

PRI: Crónica del Fin es una serie escrita y dirigida por la periodista Denise Maerker en el que se narra la historia política del partido político que gobernó por más de 70 años.

A lo largo de cinco episodios se muestran archivos inéditos y testimonios exclusivos como el que ofrece Carlos Salinas de Gortari, de 77 años de edad.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha de estreno en ViX de PRI: Crónica del Fin.

Estos son los rostros que participan en PRI: Crónica del Fin, serie documental que narra la historia del partido político

El primer vistazo a ‘PRI: Crónica del Fin’ fue revelado el miércoles 17 de septiembre por la noche.

En el tráiler se puede escuchar la canción de Molotov de ‘Gimme the Power’, mientras que van apareciendo los rostros de las figuras políticas más representantes del PRI.

Entre los personajes que salen en PRI: Crónica del Fin se encuentran:

Enrique Peña Nieto

Elba Esther Gordillo

Manlio Fabio Beltrones de 73 años de edad

Marcelo Ebrard de 65 años de edad

Cuauhtémoc Cárdenas de 91 años de edad

Porfirio Muñoz Ledo

Beatriz Paredes de 72 años de edad

Osorio Chong de 61 años de edad

Francisco Labastida de 83 años de edad

‘Alito’ Moreno de 50 años de edad

Carlos Salinas de Gortari

Otros de los rostros que aparecen en PRI: Crónica del Fin es el expresidente Vicente Fox.