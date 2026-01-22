Damián Alcázar -de 73 años de edad- interpreta a Daniel Arizmendi “El Monchaorejas” en la nueva serie de ViX.

“El Mochaorejas” es la serie original de ViX que se basa en el conocido caso criminal de Daniel Ariezmendi, un secuestrador conocido por sus actos sádicos con sus víctimas.

El martes 20 de enero fue la presentación de “El Mochaorejas”, la serie de ViX con tintes de ficción que narra el caso que aterrorizó en los noventas a las sociedad mexicana.

Damián Alcázar es el protagonista de la serie, dando vida a Daniel Arizmendi, un secuestrador que operó en una banda criminal entre 1996 y 1998.

“El Mochaorejas” se ganó este mote por mutilar las orejas de sus víctimas y enviarlas a los familiares como método de presión.

ViX se inspiró en el caso de “el Mochaorejas” para la serie, pero aclara que la historia es ficción y cuenta con un elenco integrado por:

Paulina Gaitán, de 33 años de edad Ariana Saavedra, de 29 años de edad Armando Hernández, de 43 años de edad Arcelia Ramírez, de 58 años de edad Alberto Estrella, de 63 años de edad Claudia Ramírez, de 61 años de edad Scarlet Gruber, de 36 años de edad

El Mochaorejas, la nueva serie de ViX (Instagram/@vix)

¿Cuándo se estrena “El Mochaorejas”? La nueva serie de ViX con Damián Alcázar

“El Mochaorejas” se estrena el jueves 23 de enero en ViX y contará la historia de una periodista que buscará investigar cómo inició el ascenso de “el Mochaorejas”.

La narrativa de la serie de ViX se basa en la investigación de Olga Wornat, quien entrevistó a Daniel Arizmendi en 1998.

La serie tendrá 8 capítulos y hasta el momento no se ha revelado si hay planes de transmitirla en televisión abierta.

Damian Alcazar interpreta a 'El Mochaorejas' para la nueva serie de ViX (Especial )