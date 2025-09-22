PRI: Crónica del Fin, el esperado documental hecho por la periodista Denise Maerker, se estrena hoy 22 de septiembre a una hora que te compartimos para verlo en el Canal de las Estrellas y Vix.

La espera ha terminado y la cuenta regresiva para la hora de estreno de PRI: Crónica del Fin está por llegar.

¿A qué hora estrena PRI: Crónica del Fin? Horario para ver el documental en el Canal de la Estrellas y Vix

Un tráiler que dejó impacto por las entrevistas que Denise Maerker de 60 años de edad, logró para el documental PRI: Crónica del Fin ya tiene hora de estreno.

Hora por Vix: 22:00 hrs

Hora por el Canal de las Estrellas: 22:00 hrs

De forma simultánea, PRI: Crónica del Fin estará disponible en la plataforma de Vix a partir de las 22:00 hrs. Mientras que en el Canal de las Estrellas a la misma hora al finalizar el noticiero En Punto con Enrique Acevedo.

Enrique Peña Nieto en PRI: Crónica del fin. (@vix / YouTube)

Debes saber que en esta ocasión solo se presentará el primer capítulo del documental PRI: Crónica del Fin tanto en Vix como en el Canal de las Estrellas.

Aunque aún no está claro, los capítulos del documental PRI: Crónica del Fin podrían estrenarse todos los lunes de cada semana.

Sin embargo, se desconoce si todo el documental será transmitido por el Canal de las Estrellas o solo será el primer capítulo.