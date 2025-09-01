HBO Max estrenará el próximo 18 de septiembre la serie documental de Debanhi Escobar, en la que se retoma el caso de la joven que desapareció tras ir una fiesta y fue encontrada días después.

La nueva serie documental que está a unos días de llegar a la pantalla chica, lleva por nombre “Debanhi: ¿quién mató a nuestra hija?" y ofrecerá una mirada íntima y reveladora del caso.

En torno al estreno que se realizará el 18 de septiembre, HBO Max ha adelantado que se hizo a partir de los testimonios de sus padres, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, periodistas, abogados y expertos.

HBO Max estrenará el documental del caso Debanhi Escobar (Cortesía)

Debanhi Escobar: HBO Max estrenará la serie documental el 18 de septiembre

Luego de una investigación periodística rigurosa en la que se recopilaron testimonios exclusivos, HBO Max estrenará el próximo 18 de septiembre el documental del caso Debanhi Escobar.

De acuerdo con lo informado por HBO Max, la nueva serie cuenta no solo con los testimonios inéditos de los padre de la joven, sino con material de archivo nunca antes visto.

De la misma forma, la plataforma resalta que la producción da a conocer el esfuerzo incansable de la familia de Debanhi Escobar en busca de esclarecer los hechos ocurridos en abril de 2021.

HBO Max adelantó que “Debanhi: ¿quién mató a nuestra hija?", consta de 4 episodios en los que se reconstruyen momentos clave de la noche de la desaparición y el hallazgo de su cuerpo.

También resalta que el documental cuenta con una “narrativa íntima” en la que se exploran otros elementos como el rol que jugaron los medios de comunicación y las redes sociales.

Asimismo, en la serie se revisa el gran impacto social que mantuvo viva la conversación incluso a nivel nacional en torno al caso Debanhi Escobar y la búsqueda de respuestas.

Debanhi Escobar: el documental de HBO Max que busca llevar a la reflexión

A unos cuantos días del estreno del documental del caso Debanhi Escobar, HBO Max refiere que la serie se construyó a partir de una narrativa firme y emotiva, pero también busca llevar a la reflexión.

En torno a ello, la plataforma resalta que la producción que saldrá a la luz el 18 de septiembre, “aporta nuevas miradas sobre un caso que transformó la conversación social en México”.

Cabe resaltar que el documental “Debanhi: ¿quién mató a nuestra hija?", se suma a otras series de gran impacto social y relevancia regional para “abrir espacios de análisis, reflexión y conversación”.