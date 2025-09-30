Claudia Sheinbaum criticó el nuevo documental del PRI, el cual se emite por VIX, por no incluir a Felipe Calderón y Vicente Fox.

Claudia Sheinbaum de 63 años de edad, lanzó una dura crítica al documental que se hizo del PRI en Vix.

Claudia Sheinbaum pregunta porqué no se incluyó a Felipe Calderón y Vicente Fox en el documental del PRI

El pasado 22 de septiembre, Denise Maerker de 60 años de edad, estrenó un documental llamado ‘Crónica del Fin’, en donde figuras políticas del PRI narran el ascenso y caída del partido político mexicano.

Este documental del PRI se estrenó a través de la plataforma de Vix; sin embargo, Claudia Sheinbaum abordó el tema y lanzó un duro cuestionamiento: ¿por qué no se incluyó a Vicente Fox y Felipe Calderón?

Y es que durante la conferencia de la Mañananera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum aseguró que el documental del PRI en Vix, también debería hablarse del PAN.

“Qué por cierto, esta serie que está del PRI, ¿qué pasó con el PRIAN? Porque fue lo mismo. Faltaron ahí Fox y Calderon, si es lo mismo pero bueno, cierro paréntesis” Claudia Sheinbaum

Aunque muchos en redes estuvieron de acuerdo con Claudia Sheinbaum, asegurando que tenía razón sobre el PRIAN, y que pudo haber estado en el documental de Vix.

Sin embargo,también se ha señalado que Vicente Fox de 83 años de edad, no pertenecía al PRI, sino que inició su carrera política en el PAN.

Y Felipe Calderón de 63 años de edad, tampoco perteneció al PRI en su carrera política sino que, al igual que Vicente Fox, inició en el PAN.