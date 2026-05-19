Daniel Quintero Huitrón, árbitro profesional vinculado a la Federación Mexicana de Futbol, inició su camino en el balompié como jugador en categorías formativas y semiprofesionales antes de dedicarse al arbitraje.

Su experiencia en la cancha le permitió desarrollar una visión integral del juego, que más tarde aplicó como silbante en competencias nacionales y divisiones profesionales.

Con preparación en la Comisión de Árbitros, Quintero ha dirigido encuentros de distintas categorías, consolidando una trayectoria marcada por su participación en torneos avalados por la FMF.

¿Quién es Daniel Quintero Huitrón?

Daniel Quintero Huitrón es un árbitro profesional mexicano vinculado a la Federación Mexicana de Futbol. Antes de desarrollarse como silbante, tuvo participación como jugador de futbol en categorías formativas y semiprofesionales, experiencia que posteriormente le ayudó en su carrera arbitral.

Con el paso del tiempo decidió enfocarse en el arbitraje y comenzó su preparación dentro de la Comisión de Árbitros, participando en torneos nacionales y encuentros de distintas divisiones del futbol mexicano.

¿Qué edad tiene Daniel Quintero Huitrón?

Daniel Quintero nació el 1 de enero de 1990, por lo que actualmente tiene 36 años.

¿Daniel Quintero Huitrón tiene esposa?

No hay información sobre si Daniel Quintero Huitrón tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Daniel Quintero Huitrón?

Al haber nacido el 1 de enero, Daniel Quintero es Capricornio, signo que se caracteriza por ser ambicioso, trabajador y organizado.

¿Daniel Quintero Huitrón tiene hijos?

No hay información sobre si Daniel Quintero tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria como árbitro y exjugador.

¿Qué estudió Daniel Quintero Huitrón?

Se desconoce en qué estudió Daniel Quintero; sin embargo, cuenta con preparación técnica y certificaciones relacionadas con arbitraje profesional avaladas por la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.

¿En qué ha trabajado Daniel Quintero Huitrón?

Daniel Quintero cuenta con una amplia trayectoria dentro del arbitraje mexicano: