En zafarrancho desde el aeropuerto, la actriz de 56 años de edad, Angélica Rivera fue tajante tras las preguntas sobre su ex esposo Peña Nieto.

Luego de que Angélica Rivera evitará hablar del expresidente de México, Enrique Peña Nieto de 59 años de edad, y sus declaraciones por la Casa Blanca de las Lomas.

“Yo se los dije la vez pasada, no me pregunte de lo que no sea de mí”, expresó con molestia la actriz Angélica Rivera ante la insistencia de los medios.

Esto en torno a las recientes declaraciones que han salido a la luz de parte de Peña Nieto en el que dijo que fue un error exponer a Angélica Rivera en el tema la Casa Blanca de las Lomas.

Declaraciones de Peña Nieto que han puesto nuevamente en la mira a Angélica Rivera, tras revuelo por el nuevo documental de ViX, “PRI: Crónica del Fin”.

ZAFARRANCHO: Angélica Rivera ENOJADA con la prensa por provocar CAÍDA de Sofía Castro en el Aeropuerto de la CDMX #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/HHjDP4fm8V — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) September 29, 2025

Angélica Rivera no solo se molestó por preguntas sobre Peña Nieto, también reacciona a caída de su hija Sofía Castro

Las molestias de Angélica Rivera no solo se hicieron presentes con la prensa, tras las insistentes preguntas sobre Peña Nieto.

Ya que también la actriz Angélica Rivera se molestó aún más con la prensa, tras la caída de su hija de 28 años de edad, Sofía Castro.

Pues durante el zafarrancho con tal de conseguir las declaraciones de Angélica Rivera en el tumulto Sofía Castro terminó en el suelo.

Ante el tropiezo, Sofía Castro pidió que la dejaran de empujar, así como Angélica Rivera y hasta el personal que las acompañaban pedían tener más cuidado.

Pese a esto, el tumulto ocasionó que la actriz Angélica Rivera apurara el paso, para salir del lugar en medio de las insistencias de los reporteros que querían sus declaraciones.