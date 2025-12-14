El Canal Once estrena el documental “Soy un hombre de fe y convicciones" del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual estuvo a cargo del director Joaquín Guzmán Luna.

El documental, con 1 hora y 30 minutos de duración, aborda parte de la vida personal y política de AMLO, enfatizando cómo sus ideas lo llevaron a convertirse en un referente nacional.

La cinta en Canal Once se estrenó el sábado 13 de diciembre, aunque para aquellos seguidores del expresidente de México será transmitido nuevamente el martes 16 de diciembre a las 23:00 horas.

Soy un hombre de fe y convicciones: Canal Once estrena documental sobre la vida política de AMLO

La pantalla del Canal Once llevó a cabo el estreno a nivel nacional del documental “Soy un hombre de fe y convicciones“ del expresidente AMLO.

Este trabajo del director Joaquín Guzmán Luna cuenta con la participación, entre otras, de destacadas figuras como:

A lo largo de la hora y media de duración estas figuras comparten su testimonio de cómo AMLO se convirtió en un estandarte de la oposición política del país.

Esto hasta convertirse en el líder de la llamada Cuarta Transformación (4T), encabezando al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El camino muestra la evolución de AMLO, desde que buscara la presidencia en reiteradas ocasiones desde 2006, hasta obtener le triunfo democrático en las urnas en 2018.

El documental “Soy un hombre de fe y convicciones“ presenta, además, cómo los ideales de AMLO lo llevaron a ser un referente para la política nacional, entre estos ”primero los pobres“.