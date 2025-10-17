¿Quién es Damián Alcázar? El actor y ex diputado de la Asamblea Constituyente lanzó duras críticas hacia Ricardo Salinas Pliego y su negativa a pagar impuestos, por lo que te damos detalles de él como:

Damián Alcázar critica a Ricardo Salinas Pliego por no pagar impuestos y exige cárcel para él

Jorge Damián Alcázar Castello es un actor quien también ha estado en la esfera política al ejercer como Diputado de la Asamblea Constituyente de la CDMX.

Nacido en Michoacán, Damián Alcázar se ha consolidado como uno de los actores más respetados de su generación, con una trayectoria que abarca cine, televisión y teatro en donde ha podido interpretar una amplia gama de personajes.

Sin embargo, Damián Alcázar es conocido por sus papeles en películas que abordan temas sociales y políticos relevantes para México y América Latina, lo que le ha valido múltiples premios Ariel.

Damián Alcázar (Agencia M)

Damián Alcázar nació un 8 de enero de 1953, por lo que actualmente tiene 72 años de edad.

En 1995, Damián Alcázar se casó con Evangelina Sosa Martinez, una actriz mexicana de televisión, cine y teatro, hermana del también actor Roberto Sosa.

Damián Alcázar (Andrea Murcia)

Al haber nacido un 8 de enero, Damián Alcázar pertenece al signo del zodiaco de Capricornio, uno de los signos relacionados al elemento Tierra.

Los Capricornio como Damián Alcázar, se caracterizan por ser:

Prácticos y disciplinados

Ambiciosos y trabajadores

Superan obstáculos

Serios y reservados

Valoran la seguridad

Leales y protectores

Damián Alcázar tiene un hijo con su esposa Evenagelina Sosa, llamado Emiliano Alcázar Sosa, quien a diferencia de su papá se mantiene reservado.

No obstante, heredó el gusto por el cine de sus padres y en 2019 incursionó en la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara con un cortometraje llamado ‘Lucha’.

Por lo que a diferencia de sus padres, Emiliano Alcázar parece preferir estar detrás de la cámara, algo que también comparte en sus redes sociales.

Damián Alcázar (vivelohoy / Instagram)

Se sabe que Damián Alcázar estudió actuación primero en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el Centro de Experimentación Teatral; posteriormente continuó en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, donde también trabajó como profesor.

Como ya se reveló, Damián Alcázar estuvo trabajando como profesor de Teatro en la Universidad Veracruzana, y luego por 8 años trabajó como actor de teatro, y bajo la dirección de George Labudan se presentó en la obra El Balcón de Jean Genet.

Hasta el momento, Damián Alcázar ha aparecido en 6 películas extranjeras y en más de 28 películas mexicanas.

Fue premiado con el Ariel al Mejor Actor en 1999 y en el 2004, por las cintas Bajo California: El límite del tiempo de Carlos Bolado, y Crónicas de Sebastián Cordero.

También ganó el premio Mejor Actor en el Festival de Valladolid por su participación en Crónicas del 2004.

Ha pasado por varios proyectos de televisión y cine, pero en 2016 se desempeñó como diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, puesto en el que estuvo hasta el 2017.

Damián Alcazar (Juan Pablo Zamora)

Recientemente, Damián Alcázar figuró en redes sociales y medios de comunicación al hacerse viral una entrevista suya en Canal Once el pasado 2 de junio del 2025 en donde criticó ampliamente a Ricardo Salinas Pliego.

Esto ante la negativa del empresario de pagar su deuda millonaria en impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que en dicha entrevista, Damián Alcázar opinó que si Salinas Pliego no quería pagar, debería ir a la cárcel.

No obstante, esta no es la primera vez que Damián Alcázar se lanza en contra de Ricardo Salinas Pliego, pues ambos han protagonizado disputas en redes sociales por el mismo tema de pago de impuestos.

Además es sabido que Damián Alcázar es un fiel partidario del gobierno actual conocido como ‘La Cuarta Transformación’, mientras que Ricardo Salinas Pliego es un duro crítico y opositor del mismo.