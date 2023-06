Sergio Mayer explota contra Poncho de Nigris en La Casa de los Famosos México por un tema de sus hijas y hasta gritos hubo.

Los debates en La Casa de los Famosos México se pusieron intensos, pues mientras en el cuarto del cielo buscan estrategias para nominar, en el infierno se tocan temas intensos.

En el cuarto del infierno están:

Todo el team infierno estaban en una conversación se comenzó a poner tensa, al punto que Sergio Mayer y Poncho de Nigris tuvieron un enfrentamiento en la Casa de los Famosos México.

La noche del martes 20 de junio, el cuarto del infierno estaban hablando de si las mujeres necesitaban la protección de un hombre o no.

Rápidamente, Poncho de Nigris lanzó su comentario, asegurando que a él le gustaría que su hija encontrara a un hombre que la protegiera y que Sergio Mayer pensaba lo mismo que él.

Sergio Mayer lo contradijo, pues aseguró que él había enseñado a sus hijas a ser independientes, para no necesitar de nadie y menos de un hombre.

“A mí no me metas en tu ped... yo tengo dos hijas y no quiero que busquen un “hombre que las proteja”, yo quiero que mis hijas sena verg... no quiero que un hombre las proteja y les resuelva”

Sergio Mayer