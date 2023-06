La casa de los famosos México cada vez se pone más intensa, pues ahora Jorge Losa ya hasta habla de compromiso con Ferka. Aunque el reality tendrá mucho que ver.

Las cámaras de La casa de los famosos México captaron una acalorada discusión provocada por el team ‘Infierno’ y que terminó con fuertes revelaciones por Jorge Losa de 32 años de edad.

Y es que la discusión subió tanto de nivel que Ferka -de 36 años de edad- no tomó a bien lo que Jorge Losa dijo, ni porque se trató de matrimonio.

El team ‘Infierno’ de La casa de los famosos México, hizo de las suyas con la parejita que ha sido formada por Jorge Losa y Ferka, pues los puso a pelear y sí funcionó.

En una plática casual en el comedor de La casa de los famosos México, se vivió el encontronazo entre Jorge Losa y Ferka, pese a que él habló de matrimonio.

Y es que Jorge Losa dejó claro que sí busca el compromiso con Ferka, aunque apuntó que La casa de los famosos México, sería clave para que esto pasara.

Puso sobre la mesa que podría llegar al compromiso con Ferka de estar en la final de La casa de los famosos México, pero tampoco tendría problema en hacerlo una vez que estén fuera.

“Yo estoy diciendo que si llego a la final hago algo, me comprometo a hacer algo, sino, lo haré cuando sea fuera, no necesito estar aquí para hacerlo”.

Sin embargo, Ferka no se lo tomó a bien, sobre todo porque ella deseaba que la declaración de amor que Jorge Losa le hizo en la suite, la supiera el resto de los integrantes de la casa.

Jorge Losa ya planteó los momentos que puede llegar a pedirle matrimonio a Ferka, pero los propios habitantes y fans ven plan armado para permanecer en La casa de los famosos México.

Tras las declaraciones de Jorge Losa y luego de que tratara de enmendar la metida de pata con Ferka, los integrantes de La casa de los famosos México, se pusieron a deliberar al respecto.

Y es que de frente, Poncho de Nigris -de 47 años de edad- le dijo si entonces esa era su estrategia dentro del reality show.

“Estas manipulando a la gente, o sea ¿le estás ofreciendo matrimonio si llegas a la final, si no, no le dirías?”.

Y aunque Jorge Losa negó el cuestionamiento de Poncho de Nigris, Sergio Mayer -de 57 años de edad- dijo que él también ve pura estrategia entre el romance.

“A mi me parece que no tiene nada que ver con los sentimientos reales todo esto (...) esto que acabamos de ver no tiene nada que ver con los sentimientos reales, tiene que ver con el juego, o sea, ¿de verdad crees que se van a casar ganando o no ganando?”.

Sergio Mayer, actor.