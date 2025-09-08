La Granja VIP anunciará a su segundo participante y su silueta ya habría revelado su identidad.

A un mes de que se estrene La Granja VIP, TV Azteca ya está anunciado a sus participantes, así como otros detalles que aquí te contamos.

¿Quién es el segundo participante de La Granja VIP? Muchos ya sospechan

La Granja VIP ya está anunciado a sus participantes. El próximo martes van a revelar el nombre del segundo confirmado:

Fecha: Martes 9 de septiembre

Canal: Azteca 7, durante el partido de México vs Corea del Sur

Horario: 7:20 de la noche

Los seguidores de La Granja VIP no tardaron en lanzar sus especulaciones sobre el segundo participante y creen que se trata de Jawy Méndez, de 36 años de edad.

Al parecer, la silueta lo revelaría en un nuevo intento de destacar en formatos de reality show.

“¿Jawy eres tú?”, “Este es Jawy” y “Casi ni se nota que es Jawy”, fueron algunos de los comentarios.

Jawy Méndez, influencer. (@jawymendez_oficial)

La Granja VIP: Conductores, críticos y fecha de estreno

Adal Ramones -de 63 años de edad- será el conductor de La Granja VIP y Kristal Silva, de 33 años de edad, será la co-conductora.

La Granja VIP se estrena:

Fecha: Domingo 12 de octubre

Horario: A las 8:00 de la noche

Canal: Azteca Uno, Disney+ y por la página oficial de TV Azteca

Además, La Granja VIP tendrá de críticos a:

Lola Cortés, de 54 años de edad

Linet Puente, de 43 años de edad

Flor Rubio, de 54 años de edad

Ferka, de 39 años de edad

Rey Grupero, de 38 años de edad

Marielle Zannie -de 23 años de edad- conocida como Mallezaa, será la conductora digital.

Hasta el momento, La Granja VIP ha confirmado a su primer participante y se trata de Alfredo Adame, de 67 años de edad.

“Yo no me dejo de nadie, van a querer sacar mi lado animal y eso no les va a gustar”, dijo amenazante Alfredo Adame.