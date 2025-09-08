La Granja VIP anunciará a su segundo participante y su silueta ya habría revelado su identidad.
A un mes de que se estrene La Granja VIP, TV Azteca ya está anunciado a sus participantes, así como otros detalles que aquí te contamos.
¿Quién es el segundo participante de La Granja VIP? Muchos ya sospechan
La Granja VIP ya está anunciado a sus participantes. El próximo martes van a revelar el nombre del segundo confirmado:
- Fecha: Martes 9 de septiembre
- Canal: Azteca 7, durante el partido de México vs Corea del Sur
- Horario: 7:20 de la noche
Los seguidores de La Granja VIP no tardaron en lanzar sus especulaciones sobre el segundo participante y creen que se trata de Jawy Méndez, de 36 años de edad.
Al parecer, la silueta lo revelaría en un nuevo intento de destacar en formatos de reality show.
“¿Jawy eres tú?”, “Este es Jawy” y “Casi ni se nota que es Jawy”, fueron algunos de los comentarios.
La Granja VIP: Conductores, críticos y fecha de estreno
Adal Ramones -de 63 años de edad- será el conductor de La Granja VIP y Kristal Silva, de 33 años de edad, será la co-conductora.
La Granja VIP se estrena:
- Fecha: Domingo 12 de octubre
- Horario: A las 8:00 de la noche
- Canal: Azteca Uno, Disney+ y por la página oficial de TV Azteca
Además, La Granja VIP tendrá de críticos a:
- Lola Cortés, de 54 años de edad
- Linet Puente, de 43 años de edad
- Flor Rubio, de 54 años de edad
- Ferka, de 39 años de edad
- Rey Grupero, de 38 años de edad
Marielle Zannie -de 23 años de edad- conocida como Mallezaa, será la conductora digital.
Hasta el momento, La Granja VIP ha confirmado a su primer participante y se trata de Alfredo Adame, de 67 años de edad.
“Yo no me dejo de nadie, van a querer sacar mi lado animal y eso no les va a gustar”, dijo amenazante Alfredo Adame.