La Granja VIP anunciará a su primer participante muy pronto, pero hay quienes creen saber de quién se trata porque una pista lo delató.

El próximo 12 de octubre se estrena La Granja VIP y TV Azteca ya está dado detalles de su reality show.

La Granja VIP revelará a su primer participante

Tras revelar el nombre de los críticos de La Granja VIP, el reality de TV Azteca dará el nombre de su primer integrante.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales creen saber de quién se trata.

En el video promocional se puede ver la silueta del primer participante y hay quienes juran que se trata de Alfredo Adame.

Pues el actor siempre usa la misma fotografía para los reality shows y el promocional de La Granja VIP es más que evidente.

“Es Alfredo Adame, esa es su foto en la sesión de La Casa de los Famosos All Stars”, “Adame obviamente” y “Parece la silueta de Alfredo Adame”, se lee en comentarios.

Por si fuera poco, hace unos meses, Alfredo Adame reveló en el podcast de Sergio Mayer que estaría en una serie de Disney+ en octubre.

El nombre del primer participante de La Granja VIP sigue siendo una especulación, pues TV Azteca aún no lo hace oficial.

Alfredo Adame usó la misma foto de La Casa de los Famosos para La Granja VIP (Especial)

La Granja VIP: Horario, fecha y canal donde anunciarán al primer integrante

El primer participante de La Granja VIP será anunciado durante el partido de México vs Japón en:

Fecha: Sábado 6 de septiembre

Hora: 7:50 de la noche

Canal: Azteca 7

Hasta el momento, se sabe que Adal Ramones -de 63 años de edad- será el conductor.

Mientras que los críticos de La Granja VIP serán: