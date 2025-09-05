TV Azteca reveló la identidad de las dos últimas personalidades que formarán parte del panel de críticos de La Granja VIP.

Quienes se encargarán de observar, criticar y analizar el comportamiento de cada uno de los participantes de La Granja VIP.

¿Quiénes son los críticos de La Granja VIP? Son 5 los famosos de TV Azteca revelados

En Venga la Alegría se destapó la identidad del panel de críticos de La Granja VIP, reality show que arrancará transmisiones el 12 de octubre.

El panel de críticos de La Granja VIP está compuesto por 5 famosos de TV Azteca, ellos son:

Lola Cortés, de 54 años de edad

Linet Puente, de 43 años de edad

Flor Rubio, de 54 años de edad

Ferka, de 39 años de edad

Rey Grupero, de 38 años de edad

Ferka y Rey Grupero se unen al panel de críticos de La Granja VIP

Ferka y Rey Grupero fueron los últimos dos críticos de La Granja VIP en ser revelados.

A su paso por Venga la Alegría, donde tuvo su presentación, Ferka se dijo emocionada de ser parte de La Granja VIP.

Al igual que sus compañeras, Ferka promete ponerle sazón a La Granja VIP, por lo que advierte que sus críticas no tendrán filtros, algo que aplaude Rey Grupero .

“Vengo con menos filtro ahora. Quiero ver quién trae los blanquillos en esta ocasión ¿Quién será el burro? Voy a saborear estar de este lado y no me voy a tocar el corazón, pero hay que recordar que en un reality hay estrategia y recordar que es un juego” Ferka

A a par, el influencer dice que serán severos tal y como lo exige un formato de reality show:

“Hay que ser severos, para barco cualquiera. Va a servir mucho mi experiencia en realities shows. Voy a descifrar quién es hipócrita, voy a descifrar que máscara va a ser sospechosa” Rey Grupero

Y al igual que Flor Rubio, Linet Puente y Lola Cortés, los nuevos integrantes del panel de críticos dan por hecho que habrá roces entre ellos.

Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio son parte del panel de críticas de La Granja VIP

Tal y como lo indica su puesto, Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio criticarán el comportamiento de las y los granjeros de La Granja VIP.

De acuerdo con Linet Puente, ella escuchará y criticará todo lo que ocurra dentro de La Granja VIP, mientras que Lola Cortés intentará no juzgar como lo haría con un aspirante de canto.

Por su parte, Flor Rubio indica que su tarea principal será detectar las emociones de los participantes para posteriormente exhibirlas , pero sobre todo analizarlas.

Cabe mencionar que los críticas serán parte de un programa especial de La Granja VIP, el cual se transmitirá de lunes a viernes aún sin horario definido.

Así como de las pregalas y postgalas de la eliminación, mismas que se llevarán a cabo los días domingos bajo la conducción de Adal Ramones, de 63 años de edad, el conductor principal.