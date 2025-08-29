Será el 12 de octubre cuando La Granja VIP se estrene por Azteca Uno y Disney +.

Por lo que la televisora ya anunció a Marielle Zannie, mejor conocida como Mallezaa, como la conductora digital.

Así como reveló que, además de Marielle Zannie (Mallezaa), Adal Ramones -de 63 años- será el conductor oficial de La Granja VIP.

¿Quién es Marielle Zannie, Mallezaa?

Marielle Zannie, Mallezaa, la conductora digital de La Granja VIP, es una creadora de contenido y periodista digital.

Mallezaa obtuvo su fama en TikTok, plataforma donde da su critica sobre reality shows y espectáculos.

Por su estilo y cobertura sin tantos rodeos ha ganado millones de seguidores.

¿Qué edad tiene Marielle Zannie, Mallezaa?

De acuerdo con el portal Famous Birthdays, Marielle Zannie nació en México el 25 de octubre de 2001, por lo que actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marielle Zannie, Mallezaa?

Se desconoce el estado civil de Marielle Zannie, Mallezaa.

Marielle Zannie, ‘Mallezaa’ (@mallezaa / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Marielle Zannie, Mallezaa?

A Marielle Zannie, Mallezaa, la rige en signo zodiacal de escorpio.

¿Cuánto hijos tiene Marielle Zannie, Mallezaa?

Marielle Zannie, Mallezaa no tiene hijos.

Marielle Zannie, Mallezaa (@mallezaa)

¿Qué estudió Marielle Zannie, Mallezaa?

Marielle Zannie, Mallezaa, es egresada de la Universidad Anáhuac de México. Estudió sobre comunicación y medios.

¿En qué ha trabajado Marielle Zannie, Mallezaa?

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, Marielle Zannie, Mallezaa se ha desempeñado como:

Especialista en marketing

Periodista audiovisual

Periodista digital

Productora de medios digitales

Asesora de medios digitales

Creadora de contenido

Trabajó en Imagen Televisión y MVS Radio.

Actualmente, crea contenido para TikTok donde habla de distintas personalidades, espectáculos, programas y realities.

Mallezaa en MVS (@mallezaa / Instagram)

Marielle Zannie, Mallezaa, será la conductora digital de La Granja VIP

Marielle Zannie, Mallezaa será la conductora digital de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca que se estrenará en octubre.

En Venga La Alegría donde se destapó la noticia.

Al respecto, la creadora de contenido se dice contenta y honrada de ser parte del proyecto donde “sobrará el chisme”.

“Viviendo en redes sociales tengo el conocimiento para platicar los chismecitos de esas cosa que nadie mas te va a poner decir... Me encanta la idea de ver lo que nadie más ve, que maravilla ver lo que es” Marielle Zannie, Mallezaa

Marielle Zannie, Mallezaa, se une a Adal Ramones, el conductor oficial del reality show que promete y mucho.