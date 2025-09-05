Hay más detalles sobre La Granja VIP, el reality show de TV Azteca, cuya canción ya se estrenó con todo y video en YouTube.

El tema oficial de La Granja VIP, programa que iniciará transmisiones el 12 de octubre por Azteca Uno y Disney +, tuvo su presentación en Al Extremo, programa de TV Azteca.

Estrenan canción oficial de La Granja VIP con video en YouTube

“Ven, saca tu lado animal”, dice Adal Ramones, quien además de ser el conductor de La Granja VIP, protagoniza el video del tema oficial que ya está disponible en YouTube.

A Adal Ramones, de 63 años se unen seres mitad humanos y mitad animales. Todos bailan al ritmo de la pegajosa canción de La Granja VIP.

Video de la canción oficial de La Granja VIP (AL Extremo / YouTube)

Para sorpresa de muchos, el panel de críticos no forma parte del material audiovisual y tampoco los participantes.

Esto para evitar que se filtren detalles y el interés por el nuevo proyecto de la televisora del Ajusco se apague.

La letra dice:

“Dejé la vida de lujos y la cambié por las botas, desde que usó sombrero creo que mi vida es otra.

Pantalones vaqueros y el sol me marca la hora. Tengo tierra en las manos y una mente ganadora.

¿Traidor, quién es? No sé ¿Y qué hacemos? No sé. Tenemos que aprender pues tenemos que comer.

¿El capataz, quién es? ¿Quién se va? No sé. Tenemos que aprender si no queremos perder

En La Granja VIP, La Granja VIP, La Granja VIP, donde todo vale".

Sin más, acá el video de YouTube:

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP?

Los nombres de los participantes de La Granja VIP aún están bajo llave; sin embargo, el misterio pronto está por resolverse.

Algunos de los participantes de La Granja VIP serán revelados en Venga La Alegría, matutino donde se han dado algunos detalles.

Sin embargo, el primero de ellos será anunciado el próximo sábado 6 de septiembre, es decir, esta semana.

La revelación tendrá lugar durante la transmisión del partido de futbol entre México y Japón que se podrá ver por Azteca Deportes, perteneciente a la televisora donde se verá La Granja VIP.