Esta mañana de martes, a través de Venga la Alegría, Alex Garza y Kristal Silva fueron destapadas como las co-conductoras de La Granja VIP.

Debido a que el reality show, La Granja VIP, arrancará transmisiones el 12 de octubre mediante Azteca Uno y Disney +, comienza a revelarse el elenco, integrado por:

Adal Ramones -de 63 años-, conductor.

Mallezaa -de 25 años-, conductora digital.

Alex Garza -de 37 años- co-conductora.

Kristal Silva -de 33 años- co-conductora.

Alex Garza es una de las co-conductoras de La Granja VIP

La presentadora de televisión mexicana, Alex Garza se une a La Granja VIP, el prometedor reality show de TV Azteca.

“No me cabe el corazón, estoy muy contenta”, dijo Alex Garza a su paso por Venga La Alegría, donde reveló cuáles son sus funciones en La Granja VIP:

Estará a cargo de las pre-galas, mismas que se llevarán a cabo de lunes a viernes.

Colaborará en el área digital junto a Mallezaa

Conducirá el programa “Cacareando la granja”, el cual resumirá lo mejor del 24/7 del reality show. Abordará los chismes, amoríos y pleitos que surjan.

Fungirá como anfitriona de la pre y post gala de la eliminación.

Alex Garza considera ser la persona ideal para llevar a cabo estas tareas ya que además de carisma, es una mujer con mucha energía, pero sobre todo con mucho estilo.

Kristal Silva es una de las co-conductoras de La Granja VIP

A Alex Garza se le une Kristal Silva, quien además de ser parte del panel de conducción de Venga La Alegría fungirá como co-conductora de La Granja VIP.

En La Granja VIP, Kristal Silva será la encargada de guiar a los granjeros.

Aunque la conductora hablará con los participantes, no lo hará de frente. Ellos no podrán verla, solo escucharla.

Por lo que tendrán que confiar a ciegas en ella si quieren superar las pruebas y dinámicas que les ponga la producción.

Al igual que su compañera de co-conducción, Kristal Silva será parte de las galas que se transmitirá por Azteca Uno, por lo que sus funciones son: