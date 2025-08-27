La Granja VIP es la gran apuesta de TV Azteca para cerrar el 2025.

El nuevo reality show promete y mucho, por lo que la televisora ya dio los primeros detalles sobre La Granja VIP, cuyo lema es: “Saca tu lado animal”.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

TV Azteca rompió el silencio. La televisora finalmente reveló la fecha de estreno de su tan esperado reality show: La Granja VIP.

Estreno de La Granja VIP: Domingo 12 de octubre de 2025

Dónde ver La Granja VIP: Canal de Azteca Uno y Disney +

Adal Ramones, conductor de La Granja VIP (Especial)

Adal Ramones conducirá La Granja VIP

Es oficial, Adal Ramones -de 63 años de edad- regresa a la televisión, pero no con Otro Rollo, sino con La Granja VIP.

Adal Ramones será el conductor de La Granja VIP, reality show que le cambiará a 16 personas la forma de ver la vida.

De acuerdo con lo dicho por el conductor en Venga La Alegría, a los participantes algunas veces les irá mal y otras peor.

Esto porque renunciarán a sus comodidades para madrugar, limpiar el chiquero e ingeniárselas para ordeñar vacas .

“Van a tener que ensuciarse las manos”, dice y enseguida advierte que los participantes deben ganarse su comida.

Aunque convertirse en granjero suena fácil, Adal Ramones asegura que habrá acciones fáciles de realizar, pero otras no tanto.

Además de que producción se aseguró de que el clima le complique la misión a los granjeros, por lo que quien no cumpla con sus tareas, será castigado.

¿Quiénes participarán en La Granja VIP?

Como era de esperarse, Adal Ramones no quiso revelar la identidad de los participantes de La Granja VIP.

Sin embargo, adelantó que entre ellos se encuentran:

Gente que ha trabajado con Adal Ramones

Personalidades polémicas

Dos o tres influencers

Aunado a esto, días atrás se rumoró que estos famosos podrían ser parte de La Granja VIP:

Itatí Cantoral, de 50 años de edad

Alfredo Adame, de 67 años de edad

Ferka, de 39 años de edad

Sabrina Sabrok, de 54 años de edad