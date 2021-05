En 1999, Paola Durante fue llevada a la cárcel tras declararla responsable del asesinato de Paco Stanley

El 7 de junio de 1999, el conductor Paco Stanley fue asesinado afuera de un restaurante de la Ciudad de México.

Tras semanas de indagación, Paola Durante, quien entonces era edecán de televisión en el programa de Stanley, fue acusada como una de las responsables del asesinato.

Por este crimen que se le imputó, la modelo permaneció 2 años en la cárcel .

Pero, ¿quién es Paola Durante?

¿Quién es Paola Durante? La modelo que truncó su carrera por ir a la cárcel

Paola Durante nació un 17 de abril de 1975 en Montevideo, Uruguay . Sin embargo, llegó a México desde que era una niña.

Según ha contado su madre, Paola tuvo especial interés en el medio artístico desde temprana edad.

Es prima de la famosa actriz Bárbara Mori.

Paola Durante, niña @paolita_durante_fans

Se convirtió en mamá cuando aún era muy joven, por lo que buscó trabajo en televisoras y proyectos de publicidad para solventar sus gastos.

Tras varios castings, Paola Durante llegó a TV Azteca para trabajar como edecán en un promocional.

Más tarde, se convirtió en parte del equipo del programa ‘Una tras otra’, conducido por Paco Stanley.

Paola Durante, modelo y edecán de televisión @paolapink1

Paola Durante se ha descrito como “una de las favoritas de Paco”, pues era la modelo que más presencia tenía durante el programa.

Además, tiempo después de mantener una relación laboral y de amigos, Paco Stanley habría “ invitado a salir” a Paola Durante .

No obstante, ella siempre ha asegurado que su contacto nunca sobrepasó lo laboral.

Cuando la carrera de Paola Durante en la televisión apenas despegaba, un inesperado suceso derrumbó todo lo que había conseguido: el asesinato de Paco Stanley.

Paola Durante estuvo en la cárcel tras el asesinato de Paco Stanley

El 7 de junio de 1999, la vida de Paola Durante -y la de la televisión de la época- dio un giro drástico tras el asesinato de Paco Stanley.

Según ha contado la modelo en entrevistas, ella quedó en “shock” tras recibir la noticia.

“Yo estaba con todas las edecanes en una tienda de autoservicio. Elia, que era la coordinadora, nos gritó ‘Paco está muerto’. (…) Nos fuimos a las oficinas pero yo no podía creerlo. (…) Todos estábamos shockeados.” Paola Durante

En entrevista con Yordi Rosado, Paola Durante contó cómo fue el proceso de investigación que la llevó a la cárcel .

Según dijo, luego de algunas semanas de indagación policial, las autoridades la llevaron -sola- a la Procuraduría para declarar lo que sabía sobre el asesinato.

“Me preguntaron qué relación tenía con Paco, si yo había visto algo, sobre mi relación con Mario (Bezares, compañero de Paco Stanley).” Paola Durante

En un proceso que describe como “extraño” y “desesperado”, Paola Durante fue llevada a la cárcel por un presunto testigo que la identificó como la responsable del asesinato.

“Me subieron a la patrulla porque me querían llevar al reclusorio. Me dijeron que había alguien que me reconoció. (…) No había ningún abogado.” Paola Durante

Paola Durante en la cárcel Cuartoscuro

Cuando Paola llegó a la cárcel , pudo enterarse de la teoría que se había creado para inculparla.

“Lo que se dijo es que yo fui a visitar a los Amezcua, unos narcotraficantes, y ellos me dijeron que me iban a pagar para que sedujera a Mario y él pusiera (entregara) a Paco.” Paola Durante

Finalmente, la modelo, quien entonces tenía 24 años, fue acusada de participar en el asesinato de Paco Stanley y condenada a prisión.

Por falta de pruebas, Durante logró salir de la cárcel 2 años más tarde .

Paola Durante salió de la cárcel luego de 2 años @paolapink1

Actualmente, Paola Durante ha preferido mantenerse alejada de los medios.

Sin embargo, ha utilizado sus vivencias sobre la "injusticia y retos" que vivió en la cárcel para dar a conocer su versión sobre lo ocurrido.

En su libro 'No es color de Rosa', Paola describió cómo fue su vida tras las rejas.

Además, pese a las críticas recibidas, planea hacer una serie sobre el asesinato de Paco Stanley y las "inconsistencias" en el proceso penal.