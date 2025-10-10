La muerte de Paco Stanley sigue dando de qué hablar y es que Erik Rauda, un abogado del caso, recordó que Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ es visto como su asesino, pero las pruebas demostraron que no es así.

Pero ¿quién es Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’? Te contamos todo lo que se sabe sobre el sicario que es señalado de presuntamente haber matado a Paco Stanley:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’?

Luis Alberto Salazar Vega cuyo apodo es ‘El Bolas’ es un sicario acusado de ser el asesino de Paco Stanley en 1999.

Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ tiene antecedentes criminales en la Fiscalía por su supuesto trabajo de la mano del Cártel de los Arellano Félix.

‘El Bolas’ fue detenido por primera vez en 2002 tras haber ingresado a la cárcel por el delito de secuestro de un narcotraficante de Sinaloa. Sin embargo, dos años después se fugó junto con 4 reos del penal de La Mesa.

En 2011 se logró capturar de nueva cuenta a Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ en Tijuana bajo el delito de secuestro, portación de armas y supuestamente asesino de Paco Stanley.

Sin embargo, el propio Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ ha negado su participación en la muerte del conductor.

Se cree que Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ fue sentenciado a 41 años y 3 meses en prisión, por secuestro y delitos relacionados, más no por la muerte de Paco Stanley.

¿Qué edad tiene Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’?

Se desconoce la edad de Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’.

¿Quién es la esposa de Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’?

Se desconoce si Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’?

Se desconoce el signo zodiacal de Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’.

¿Cuántos hijos tiene Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’?

Se desconoce si Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’?

Se desconoce si Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ estudió.

¿En qué ha trabajado Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’?

Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ tuvo trabajos ilegales, hasta donde se sabe, fue sicario para el Cártel de los Arellano Félix y secuestrador.

El apodo de ‘El Bolas’ cuyo nombre es Luis Alberto Salazar Vega, acaparó titulares años atrás por su captura, pero nuevamente se vuelve a poner sobre la mesa por el caso de Paco Stanley.

Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ era visto como el presunto asesino de Paco Stanley, pero según investigación forense, no pudo haber sido aunque sí es familiar del culpable.

El abogado Erik Rauda explicó en el podcast ‘Relatos Forenses’ que el caso por la muerte de Paco Stanley sigue abierto y que policías se encargaron de darle seguimiento a lo que sucedió.

Erik Rauda, abogado de caso Paco Stanley y Fofo Márquez. (YouTube/@relatosforenses)

Fue así que cuando Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ fue detenido en 2011, compararon su ADN con el tomado en la sangre de la escena del crimen, pero no correspondía.

A pesar de que se negó la participación de Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’, la prueba de ADN arrojó que el asesino de Paco Stanley es un “primo” del sicario que está presuntamente recluido en Villa Aldama, Veracruz.

Por otra parte, Luis Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ sigue negando su participación y conocer quién es el asesino de Paco Stanley.