En un podcast, el abogado Erik Rauda, quien ha estado en más de un caso polémico incluyendo el de Paco Stanley dio con pruebas quién podría ser el asesino del conductor.

Aún con la salida de Mario Bezares de 66 años de edad, y Paola Durante de prisión tras demostrar su inocencia en la muerte de Paco Stanley, el caso se siguió investigando y el culpable estaría libre.

¿Quién mató a Paco Stanley? Abogado del caso acusa a un probable

La muerte de Paco Stanley sucedida en 1999 sigue dando de qué hablar por lo controversial que fue y la importancia del conductor para México.

Según Erik Rauda, un abogado que estuvo entrometido en el caso de Paco Stanley cuando era estudiante, su muerte se siguió investigando aún cuando Mario Bezares y Paola Durante de 50 años de edad, salieron en libertad.

Además, Erik Rauda fue el abogado que apareció en la serie de Vix ‘El Show, Crónica de un Asesinato’, hablando del caso de Paco Stanley, siendo de los pocos que accedió.

Erik Rauda, abogado de caso Paco Stanley y Fofo Márquez. (YouTube/@relatosforenses)

Con pruebas y tras un análisis, el abogado explicó al podcast de Relatos Forenses en YouTube, que el que podría ser asesino de Paco Stanley, no es ‘El Bolas’ sino un familiar de él.

Erik Rauda recordó que Alberto Salazar Vega ‘El Bolas’ estuvo detenido y en todo momento negó su participación en el asesinato, pero un policía de Tijuana lo siguió cuestionando por años “para ver si cambiaba su versión”.

Sin embargo, las pruebas periciales apuntaban a que ‘El Bolas’ efectivamente no había asesinado a Paco Stanley, pues una prueba de ADN con la sangre que se encontró en la escena lo deslinda.

Según el abogado, el asesino de Paco Stanley no sería ‘El Bolas’ pero sí un familiar de él, exactamente “un primo” pues la prueba de ADN lo señalaría a él como el culpable.

“Se hizo una prueba de ADN con la sangre de las escaleras, ese fue el único herido de los sicarios que estuvieron (...) Hacen un comparativo y establecen que genéticamente corresponde a un primo de ‘El Bolas’. Entre las personas que confirmaron está un primo”. Erik Rauda, abogado.

Erik Rauda, exabogado del Fofo Máquez, revela sus razones por las que Mario Bezares no participó en asesinato de Paco Stanley

El abogado Erik Rauda envuelto en el caso de Fofo Márquez y Paco Stanley, explicó las razones por las que Mario Bezares no pudo haber participado en el asesinato.

Erik Rauda recordó que mucho se dijo sobre el tiempo que Mario Bezares pasó en el baño antes y después del asesinato de Paco Stanley, pero este lo justificó ante las autoridades con problemas de hemorroides.

Asimismo, Mario Bezares comprobó que toda la comunicación que había tenido ese día del asesinato de Paco Stanley habían sido llamadas telefónicas con su esposa, Brenda Bezares, ninguna llamada fuera del territorio nacional.