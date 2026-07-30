La Casa de los Famosos México 2026 ya inició y el miércoles 29 de julio de 2026 se vivieron las primeras nominaciones siendo siete los nominados del reality show.

Anteriormente mediante una primera dinámica en La Casa de los Famosos México 2026, la actriz Arantza Ruiz nominó a Aldo Rendón a horas de haber iniciado el encierro.

Ellos son los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 que se suman a Aldo Rendón

La tabla de nominaciones ya tenía a Aldo Rendón de 47 años de edad. Sin embargo, llegó el primer día de nominaciones en La Casa de los Famosos México 2026, siendo siete en total.

Estos son todos los nominados de la primera semana en La Casa de los Famosos México 2026:

En esta nominación hubo dinámica con el público, de modo que Brianda Deyanara tuvo la oportunidad de nominar con el doble de puntos, es decir 2 y 4, mismos que les dio a Gema Garoa y Mariana Ochoa respectivamente.

Cynthia Klitbo fue la primera con inmunidad en La Casa de los Famosos México 2025

A minutos de que los 18 habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 entraran al reality show, una primera dinámica llevó a Cynthia Klitbo a ser la primera con inmunidad.

Fue Gema Garoa quien decidió que Cynthia Klitbo debía tener inmunidad para la primera nominación en La Casa de los Famosos México 2025, de modo que no pudo recibir un solo punto.