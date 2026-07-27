Gema Garoa entró a La Casa de los Famosos México 2026 en fase de duelo por la muerte de su padre, pero pidió a los habitantes no tomar su proceso como excusa para nominarla:

“Es un momento feo en mi vida pero igual estoy aquí. No quiero que me salgan con la mamada de que ‘la nomino para que viva el duelo con su familia’. No tengo familia, soy huérfana y quiero vivir mi duelo con ustedes”. Gema Garoa, actriz

En su discurso de presentación con los demás habitantes, Gema Garoa reconoció no haber llevado una relación cercana con su padre.

Esto debido a que recién lo conoció dos años atrás, por lo que vivió toda su vida sin él, enfatizando que quiere vivir su proceso de pérdida al interior del programa.

Gema Garoa cuenta cómo se enteró de la muerte de su padre

En su primera noche dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Gema Garoa reveló que se enteró de la muerte de su padre poco después de que le confirmaran su ingreso al programa.

De acuerdo con la actriz, quería hablarle a su papá para decirle que entraría al reality show, momento en el que le notificaron el fallecimiento.

Gema Garoa (Instagram | @lacasafamososmx)

Cabe destacar que Gema Garoa fue una de las habitantes sorpresa que fueron anunciadas en la primera gala de La Casa de los Famosos México 2026.

El ingreso de la actriz al foro se vio acompalado por múltiples muestras de afecto, siendo Galilea Montijo la primera en darle el pésame por la muerte de su padre.

Entre los demás habitantes, Garoa recicbió reconocimientos y aplausos por la determinación de querer permanecer en el programa a pesar de su situación.

Afuera, fans de La Casa de los Famosos México aplaudieron que la actriz dijera las cosas “sin filtros”, ganando simpatía entre el público.