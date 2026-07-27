Arrancó La Casa de los Famosos México 2026 con la llegada de los habitantes y una nueva dinámica implementada para esta temporada.

Y es que en la primera gala, Fede Vigevani ingresó al programa pero como un “habitante infiltrado” que no competirá por los 4 millones de pesos.

Su misión será complicar las cosas para el resto de los habitantes, esto con retos impuestos por el público en casa a través el canal de WhatsApp de La Casa de los Famosos México.

El rol de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos México 2026

El habitante infiltrado es una de las novedades que fueron presentadas para esta edición de La Casa de los Famosos México 2026.

Cada tanto, Fede Vigevani será llamado por La Jefa al Confesionario para informarle del nuevo reto a cumplir, siendo el influencer quien se las tendrá que arreglar para no ser descubierto por los demás habitantes.

Fede Vigevani (Instagram | @lacasafamososmx)

La dinámica empieza en el canal de WhatsApp de La Casa de los Famosos México, donde se publicarán encuestas a lo largo de la temporada en las que el público deberá votar por el nuevo reto.

Durante la primera noche, Vigevani tuvo que esconder todo el papel higiénico de La Casa por petición de los fans.

Claramente, el “habitante infiltrado” promete añadir un nuevo toque drama y tensión en las dinámicas de convivencia.

Desde su ingreso y pese al rol que se le encomendó, Fede Vigevani aseguró que el jugará como un habitante más de La Casa de los Famosos México 2026.

Aunque esto último no terminó por convencer a algunos de sus fanáticos, quienes esperaban verlo competir por el premio y no como un aliado de los fans.