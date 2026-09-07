El domingo 6 de septiembre se realizó la sexta gala de La Casa de los Famosos México 2026 y tuvo la visita de dos exparticipantes, así como un duro posicionamiento entre Mariana Ochoa y Gema Garoa.

Mariana Ochoa reclamó a Gema Garoa que la haya insultado y llamado “pendeja”, por lo que la actriz respondió el reclamo mencionando que le había molestado que la “redujera como persona” al decir que solo era “bonita”.

Mariana Ochoa y Gema Garoa se enfrentan en el posicionamiento

Gema Garoa es una de las nominadas de La Casa de los Famosos México 2026 y Mariana Ochoa se posicionó con ella para reclamarle que la haya llamado “pendeja”.

“Yo quiero que te vayas de la casa (...) empezaste hacer cosas que a mí y las que somos padres de familia no nos gusta. Este es un programa que ven mis hijos, imagínate qué sintieron cuando le dijiste pendeja a su mamá ¿A ti te gustaría que yo usara esas palabras para dirigirme a la tuya?" Mariana Ochoa

Gema Garoa se disculpó con Mariana Ochoa por el insulto, pero le manifestó que se había molestado porque ella había mencionado que “solo era bonita”.

Vaya, el posicionamiento más decente hasta hoy fue el que tuvieron Mariana y Gema

Ya era hora la verdad #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/9ZBvBzr1LL — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 7, 2026

“Te pido una disculpa si en algún momento te falté al respeto”, expresó Gema Garoa y aseguró que Mariana Ochoa solía inventar situaciones cuando se sentía en peligro.

“Hay una cosa que dijiste de mí, dos, que soy una mujer débil y solo estoy aquí por bonita, y hay un estigma afuera con las bonitas y con las güeritas que ya no voy a alimentar estando aquí en la casa” Gema Garoa

Gema Garoa expresó que cuenta con una larga trayectoria como actriz y que ha hecho sacrificios para estar en proyectos como La Casa de los Famosos México 2026.

Alexis Ayala y Apio Quijano entran a La Casa de los Famosos México 2026

La gala de eliminación inició con la dinámica de “congelados” y Alexis Ayala acudió para regañar a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Alexis Ayala expresó que la historia de “Romeo y Julieta” ya se había aplicado en su temporada, por lo que Flor Vigna ya no debía caer en este tipo de “historias de amor” con Ese Pérez.

Alexis Ayala entra a la casa de los famosos mx a acabar con TODOS los integrantes de esa casa… les dijo que no sean mal agradecidos y valoren la oportunidad que les dieron, que dejen de protegerse y que se pongan a jugar 🔥 pic.twitter.com/bWfGdfUndT — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 7, 2026

El actor pidió a Cynthia Klitbo que muestre su profesionalismo y evite decir que quiere irse de la casa, pues el público merece ver más de ella.

Momentos después, Apio Quijano ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 y le expresó a Mariana Ochoa que su “papel de víctima” le estaba saliendo a la perfección.

El cantante dijo que conocía a Mariana Ochoa y conocía su carácter, por lo que sabía que sus reacciones a los insultos de los demás no eran genuinas.

Por último, Apio Quijano le expresó a los habitantes que Mariana Ochoa tenía ventaja tras permanecer una semana fuera del proyecto y les pidió no tener miedo a la funa.