Tal y como el personaje en la película, la taquilla de Coyote vs. Acme no se rinde a pesar de todas las dificultades, pues sigue sumando poco a poco a su causa.

Por su parte, Spider-Man: Un Nuevo Día no se cansa; aunque en teoría ya debería de ir de salida en la taquilla. Finalmente, Paw Patrol: La Dino Película no fue el fenómeno que se esperaba, pero cumplió su cometido.

Coyote vs. Acme sigue sumando en taquilla

En su segundo fin de semana, Coyote vs. Acme ya llegó a los 39 mdd (658 mdp) en todo el mundo, aunque de nueva cuenta esta cifra es un tanto engañosa.

No se ha actualizado la taquilla de Coyote vs. Acme fuera de Estados Unidos, pues en México se mantiene como una de las favoritas con más de 150 mdp, de los cuales no se han contabilizado 4 mdd (67 mdp) en el total.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

Además, la película ya se estrenó en Reino Unido, también con buen recibimiento, aunque tampoco se ha actualizado la taquilla de ese país, quedando de momento en 1 mdd (16 mdp).

No obstante, analistas se muestran optimistas de que el filme de los Looney Tunes llegue por lo menos a los 70 mdd (1.1 mil mdp) en Estados Unidos y unos 100 mdd (1.6 mil mdp) en todo el mundo; no tendría ganancias, pero tampoco pérdidas.

Coyote vs. Acme no puede con Spider-Man: Un Nuevo Día que sigue dominando la taquilla

El principal problema para la taquilla de Coyote vs. Acme es Spider-Man: Un Nuevo Día, la cual sigue dominando en primer lugar con sus 2.4 mil mdd (40 mil mdp).

Aunque ya pasó un mes del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día y ya debería de ir de salida de la taquilla, la película de Sony se mantiene fuerte en todo el mundo.

De hecho, se espera que se mantenga así hasta mediados de septiembre con el lanzamiento de Resident Evil y La Isla Olvidada, que por fin le quitarían el reinado.

Lo que también da a entender que a Coyote vs. Acme le quedan dos semanas para hacer todo el dinero posible, antes de que sea aplastada por los estrenos de septiembre.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

Coyote vs. Acme podría tener el mismo desempeño de Paw Patrol: La Dino Película

Finalmente, el filme que se despide de la taquilla, en un caso similar a Coyote vs. Acme, es Paw Patrol: La Dino Película con 137 mdd (2.3 mil mdp), quedando por debajo de La Súper Película.

Así como al Coyote, Paw Patrol: La Dino Película sufrió por la aventura de Peter Parker, por lo que no pudo replicar el fenómeno de 2023; aún así, logró llegar a su meta sumando poco a poco.

Su presupuesto fue de 40 mdd (674 mdp), así que técnicamente es un éxito para Paramount; queda ver si esta baja con respecto a los 200 mdd (3.3 mil mdp) de La Súper Película no mata la franquicia en cines.