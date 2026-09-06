La cronología del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, comienza la tarde del 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N” llegaron al inmueble a bordo de un automóvil Kia gris alrededor de las 17:23 horas.

Diego Rosen habría ingresado al departamento gracias a la relación de confianza que mantenía con Jonathan Meléndez.

Inicia audiencia de Diego Sebastián Rosen por multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia (@azucenau / X )

Así habría ocurrido el asesinato de Jonathan Meléndez

A las 17:42 horas, Ana Paula, esposa de Jonathan Meléndez, llegó al domicilio del Estado de México junto con sus dos hijos. Posteriormente, alrededor de las 17:54, un testigo recibió información de que Diego Rosen llevaba tiempo esperando al músico.

Jonathan Melendez llegó cerca de las 19:28 horas acompañado de un amigo y, antes de entrar, presuntamente le pidió que permaneciera afuera y solicitara ayuda si no respondía, pues habría expresado temor ante la reunión con su socio, según reportó la FGJEM.

Las cámaras captaron a Diego Sebastián Rosen en el estacionamiento a las 19:41 horas; dos minutos después, el Kia abandonó el fraccionamiento con ambos investigados.

La FGJEM estableció que el intervalo probable de muerte de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula Barrágan, su hija y la trabajadora doméstica, ocurrió entre las 17:30 y las 20:00 horas.

El hallazgo de los cuatro cuerpos fue reportado a las 00:40 horas del 2 de septiembre, y Las diligencias ante la muerte de Jonathan Meléndez cometida por Diego Rosen, comenzaron a la 1:05 y concluyeron a las 04:25 horas.