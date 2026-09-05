La defensa de Diego Sebastián Rosen, acusado de haber cometido el multihomicidio contra Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, buscaría extradición a Argentina para no ser juzgado por las leyes mexicanas.

El que Diego Sebastián Rosen, dueño de la empresa Nomad, no salga de prisión dependerá de que la carpeta del Ministerio Público (MP) no tenga deficiencias técnicas.

Buscarían la extradición de Diego Sebastián Rosen a Argentina

Hoy 5 de septiembre de 2026, se celebra la audiencia inicial donde se formulará la imputación a Diego Sebastián Rosen, acusado de ser el autor material del multihomicidio que cobró la vida de Jonathan Meléndez y toda su familia, incluyendo una trabajadora y su mascota.

Sin embargo, la certeza de que Diego Sebastián Rosen permanezca en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Penal de Barrientos, dependerá de la carpeta que el MP presente sobre su acusación por multihomicidio.

A ello se le suma que extraoficialmente, se dice que la defensa de Rosen buscará su extradición a su país de origen, Argentina, para evitar ser juzgado por las leyes mexicanas.

Sin embargo, se conoce que el dueño de Nomad tiene mucho tiempo radicando en México, lo que podría impedir el argumento de la extradición a Argentina.

En México, Diego Sebastián Rosen podría recibir una condena de 25 a 70 años en prisión por persona. Sumado a ello, dos más; uno por la interrupción ilegal del embarazo, debido a que la esposa de Jonathan Meléndez estaba embarazada, así como el de maltrato animal por el asesinato de la mascota del músico.

Fiscalía priorizó la captura de Diego Sebastián Rosen por ser susceptible a escapar

La Fiscalía del Estado de México logró la captura de Diego Sebastián Rosen a 12 horas de haber perpetrado el multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez, debido a que se le dio prioridad por ser susceptible a escapar del país.

Según los argumentos, debido al nivel económico de Rosen y a que tiene la nacionalidad Argentina, la Fiscalía priorizó su captura porque podría tener alta intensión de abandonar el país.

Sumado a ello, la detención de su cómplice Gerardo “N” a quien le habría prometido un alto pago por ayudarle en el multihomicidio.