El domingo 30 de agosto fue la quinta gala de eliminación y Ernesto Laguardia se convirtió en el protagonista de la noche tras poner en su lugar a Aldo Rendón y otros de sus compañeros.

Durante el posicionamiento, Aldo Rendón expresó que quería que Ernesto Laguardia se fuera de La Casa de los Famosos México 2026, porque lo consideraba un rival fuerte y porque era hipócrita.

Ernesto Laguardia arremete contra Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón expresó que le molestó que Ernesto Laguardia lo haya tachado de doble cara durante una dinámica y deseaba que le dijera a la cara todo lo que pensaba de él.

“Durante toda la competencia he pensado que eres un rival muy fuerte (...) me sorprendió mucho cuando me etiquetaste como una persona doble cara, me llamó la atención que dijeras que no soy auténtico y simplemente te escogí para que me lo digas a la cara” Aldo Rendón

Ernesto Laguardia respondió calmado y le confirmó a Aldo Rendón que era un competidor fuerte en La Casa de los Famosos México 2026.

Aldo le dijo aburrido a Ernesto y el señor @E_Laguardia le dijo: esto es un posicionamiento y yo cierro.



Jajaja el Aldo se fue con el hocico seco a su lugar.#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 #LaCasaDeLosFamososMxً #LCDLFMX #LCDLFMX4 pic.twitter.com/AiMlCUDhlq — Víctor NievesMX (@VictorNievesG) August 31, 2026

“El que grites y hagas faramallas, y el que hables con groserías y le digas perro inmundo a todos no significa que seas una buena persona” Ernesto Laguardia

El actor expresó que Aldo Rendón era grosero y eso confirmaba que no era una buena persona.

“Estoy convencido de que tienes muchas dobles caras, no nada más una. Seré un gran contrincante para ti y muchas personas”, mencionó Ernesto Laguardia.

Ernesto Laguardia mencionó que no estaba de acuerdo con Aldo Rendón, quien le dijo que era muy aburrido y el actor respondió: “Yo creo que tú con tus gritos igual. Ojalá ye vayas”.

Ernesto Laguardia y Mariana Ochoa fueron los protagonistas del posicionamiento

El posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026 fue uno de los más polémicos de la temporada, pues no hubo gritos, pero los argumentos fueron firmes.

Ernesto Laguardia tuvo 4 posicionamientos, mientras que Mariana Ochoa tuvo tres.

Uno de los momentos más críticos del posicionamiento fue cuando Flor Vigna mencionó que Mariana Ochoa quería encajara cuando ella, Ese Pérez y Aldo Rendón ya le habían manifestado que no quería convivir con ella.

Mariana Ochoa respondió que ella solo había sido educada, pero que eso no significaba que dejaría que la siguieran ofendiendo.

La cantante también reprochó que Flor Vigna haya hablado de sus hijos y le dejó claro que pronto conocería su forma de ser.

“En eso tienes razón, a veces por ser amable dejo que me pisoteen y de hoy en adelante nunca más”, mencionó Mariana Ochoa.