Aldo Rendón, habitante de La Casa de los Famosos México ha abandonado el reality por problemas de salud, tras dar a conocer que deberá “iniciar tratamiento”, sin revelar que padece.

“Me voy de la casa… las condiciones de la casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible pero tengo que iniciar el tratamiento ya y no puedo estar saliendo y regresando a hacérmelo, entonces me voy de la casa hoy”. Aldo Rendón

Anuncio de Aldo Rendón que llega de manera sorpresiva para los propios habitantes de La Casa de los Famosos México así como para los seguidores del programa, y tras una revisión que tuvo el ahora ex habitantes previo a su salida.

Y pese a no dar a conocer cuál es la razón exacta de su salida, se dice que Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México por un afección hepática y de vesícula, problemas de salud que ha padecido con anterioridad el ex habitante.

Aldo Rendón no habría abandonado La Casa de los Famosos México por problemas de salud, sino por presión

En redes sociales, se dice que Aldo Rendón no habría abandonado La Casa de los Famosos México por problemas de salud, sino por presión de patrocinadores por sus comentarios y la funa que ha generado.

Debido a que Aldo Rendón ha sido fuertemente criticado en redes sociales por sus comentarios polémicos, clasistas e incluso considerados violentos y misóginos en La Casa de los Famosos México.

Lo que hizo al reality de La Casa de los Famosos México tomar una decisión para pedir la salida de Aldo Rendón y evitar la mala imagen que genera para el programa.