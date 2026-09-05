Aldo Rendón reapareció tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026 y su semblante hizo dudar a muchos de la enfermedad que lo llevó abandonar el reality.

El pasado 1 de septiembre, Aldo Rendón anunció que saldría de La Casa de los Famosos México 2026 por cuestiones de salud, pero muchos creen que lo hizo por las funas en su contra.

Aldo Rendón reaparece tras salir de La Casa de los Famosos México 2026

Tras varios días ausente de redes sociales, Aldo Rendón compartió un video en redes sociales expresando que extrañaba La Casa de los Famosos México 2026.

Llamó la atención que el semblante de Aldo Rendón era sano y muchos comenzaron a dudar de su supuesta enfermedad.

“Jefa, extraño tu casa, pero extrañaba más la mía, mis flores, mi cama, mis olores, la verdad que fue una experiencia chingona” Aldo Rendón

El stylist dijo que no tenía ganas de salir y no sabía que era de los favoritos para ganar: “No sabía que era de los favoritos, si no, no me hubiera enfermado”.

Aldo Rendón quiere regresar a las galas de La Casa de los Famosos México 2026

Los detractores de Aldo Rendón creen que salió de La Casa de los Famosos México 2026, porque sabía que lo estaban funando por sus constantes agresiones a Mariana Ochoa.

A pesar de los rumores, Aldo Rendón dice que era de los favoritos de La Casa de los Famosos México 2026 y quiere iniciar su tour de medios.

“Me salí porque estaba a uno de entregar el equipo, traigo unos temas que arreglar. Estoy en recuperación, en vías de estar pronto al cien” Aldo Rendón

Aldo Rendón espera que su tratamiento le permita regresar a las galas de La Casa de los Famosos México 2026 y ser parte de la final.

El stylist bromeó con que quería que los programas lo invitaran tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026: “Quiero que me inviten a los programas, quiero mi tour de medios”.