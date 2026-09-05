Te contamos a qué hora termina el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional. Aquí el horario del 5 de septiembre.

Con Ave Fénix Tour, Pedro Fernández visita la CDMX para dar un show inolvidable que pondrá a bailar y cantar a todo sus fans.

Horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Fernández

Este será el horario del concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional para el sábado 5 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:00 de la noche aproximadamente

Pedro Fernández (Pedro Fernández / Facebook)

La presentación de Pedro Fernández en el Coloso de Reforma será especial en varios sentidos.

El cantante interpretará los diversos éxitos que han consolidado su carrera a lo largo de casi cinco décadas de trayectoria.

Igualmente, presentará ante su público la nueva canción De otro planeta que se lanzó en julio pasado.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Para llegar al Auditorio Nacional, la mejor opción en transporte público es bajarse en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

Al salir deberás caminar tan solo unos metros hacia la explanada del recinto.

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.