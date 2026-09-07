La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó la muerte de 5 personas tras el accidente de un avión de Prime Air en Miami.

El accidente se registró el domingo 6 de septiembre alrededor de las 2:00 p.m. cuando un avión de carga de Amazon proveniente de Puerto Rico se salió de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El avión chocó contra varios autos y la aeronave se incendió, por lo que cuerpos de emergencia arribaron al lugar.

Accidente de avión Prime Air en Miami deja 5 muertos

El accidente de la aeronave de Prime Air provocó la muerte de 5 muertos y 5 heridos; dos de los lesionados presentaron heridas graves.

Dos lesionados fueron trasladados al hospital con heridas leves; se desconoce si las personas que murieron estaba arribar del avión o en los autos donde se impactó la aeronave.

Según narraron testigos, trabajadores se encontraban esperando el aterrizaje del avión para descargarlo, cuando se descarriló de la vía y chocó contra varios vehículos, lo cual provocó un incendio.

Avión de Prime Air se sale de la pista y se incendia en aeropuerto de Miami (CHANDAN KHANNA / AFP / AFP)

Varias de las víctimas quedaron atrapadas en sus autos tras el impacto del avión y fueron rescatados por bomberos; los pilotos del avión fueron rescatados y recibieron atención médica.

El avión accidentado era un Boing 767 operado por 21 Air y pertenecía a una compañía de carga que realizaba vuelos para Amazon.

Descartan que avión de Prime Air haya sufrido un atentado

Rosie Cordero-Stutz, sheriff de Miami-Dade, descartó que el accidente del avión de Prime Air haya sido provocado por un atentando o que el suceso afecte la seguridad nacional.

Hasta el momento no se ha determinado los motivos que provocaron que el avión se desplazara 210 kilómetros y los pilotos no declararon una emergencia antes del aterrizaje.

El avión de Prime Air tiene 32 años de antigüedad y voló desde San Juan, Puerto Rico, y aterrizó en la pista 30, según la Administración Federal de Aviación.