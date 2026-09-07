La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó la muerte de 5 personas tras el accidente de un avión de Prime Air en Miami.
El accidente se registró el domingo 6 de septiembre alrededor de las 2:00 p.m. cuando un avión de carga de Amazon proveniente de Puerto Rico se salió de la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami.
El avión chocó contra varios autos y la aeronave se incendió, por lo que cuerpos de emergencia arribaron al lugar.
Accidente de avión Prime Air en Miami deja 5 muertos
El accidente de la aeronave de Prime Air provocó la muerte de 5 muertos y 5 heridos; dos de los lesionados presentaron heridas graves.
Dos lesionados fueron trasladados al hospital con heridas leves; se desconoce si las personas que murieron estaba arribar del avión o en los autos donde se impactó la aeronave.
Según narraron testigos, trabajadores se encontraban esperando el aterrizaje del avión para descargarlo, cuando se descarriló de la vía y chocó contra varios vehículos, lo cual provocó un incendio.
Varias de las víctimas quedaron atrapadas en sus autos tras el impacto del avión y fueron rescatados por bomberos; los pilotos del avión fueron rescatados y recibieron atención médica.
El avión accidentado era un Boing 767 operado por 21 Air y pertenecía a una compañía de carga que realizaba vuelos para Amazon.
Descartan que avión de Prime Air haya sufrido un atentado
Rosie Cordero-Stutz, sheriff de Miami-Dade, descartó que el accidente del avión de Prime Air haya sido provocado por un atentando o que el suceso afecte la seguridad nacional.
Hasta el momento no se ha determinado los motivos que provocaron que el avión se desplazara 210 kilómetros y los pilotos no declararon una emergencia antes del aterrizaje.
El avión de Prime Air tiene 32 años de antigüedad y voló desde San Juan, Puerto Rico, y aterrizó en la pista 30, según la Administración Federal de Aviación.