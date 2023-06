Marcela Mistral anda buscando fans de Poncho de Nigris para que le echen porras en La Casa de los Famosos México, pero nadie se apunta ¿será que lo quieren fuera del reality?

Luego de su salida de La Casa de los Famosos México, Marie Claire Harp -de 29 años de edad- arremetió en contra de Poncho de Nigris, de 47 años de edad.

Marie Claire Harp tachó a Poncho de Nigris de machista y misógino, además puntualizó que se encuentra frustrado por no poder conseguir ser la persona que quería ser.

Tras estas declaraciones, Marcela Mistral -de 34 años de edad- no dudó en mostrar su apoyo a su esposo, Poncho de Nigris.

Incluso, reveló que se encuentra buscando fans de Poncho de Nigris para que le echen porras en La Casa de los Famosos México, pese a que está prohibido.

A una semana del estreno de La casa de los famosos México 2023, las celebridades ya se han enfrentado a varias polémicas.

Más allá de las estrategias y los pactos, la controversia aumentó cuando un bocinazo advirtió sobre la traición de Sofía Rivera Torres, de 30 años de edad, al cuarto ‘El Infierno’.

Este bocinazo ha causado gran controversia dentro de La Casa de los Famosos México, y es que se han exhibido las estrategias de los participantes.

Poncho de Nigris y Sergio Mayer se mostraron sorprendidos con lo que se mencionó de Sofía Rivera Torres; incluso, algunos usuarios creen que eso afectó sus estrategias.

Además de la traición de Sofía Rivera Torres, Poncho de Nigris se enfrentó a los duros comentarios de Marie Claire Harp.

Quien expuso las prácticas que estaba usando el famoso para poder llegar a la final de La Casa de los Famosos México.

Luego de que Marie Claire Harp advirtió que no se confiaran en Poncho de Nigris, al influencer no le pareció una buena jugada y expresó su inconformidad con la producción de La Casa de los Famosos México.

En medio de toda la polémica, Marcela Mistral recurrió a su cuenta de Instagram para mostrarle su apoyo a Poncho de Nigris.

A través de sus Instagram Stories, Marcela Mistral pidió ayuda a todos los seguidores de Poncho de Nigris para que le fueran echar porras al famoso.

“Ayuda por favor, quien puede ir a gritar a Poncho de Nigris que no distraiga su mente; no me puedo mover ahorita, no puedo hacer nada, pero ustedes si!”

Marcela Mistral