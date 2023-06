La Casa de los Famosos México 2023 ya tiene canción; se llama La Casa y es interpretada por Kabah, ¿qué dice la letra?

Apio Quijano, integrante de Kabah y ahora habitante de La Casa de los Famosos México 2023 dió algunos detalles sobre el estreno oficial de la canción. ¿Cuándo sucederá?

En tanto, La Casa ya suena en plataformas digitales, donde ha obtenido buenas críticas de los internautas, quienes han recordado que Kabah tiene experiencia con estos temas.

La Casa de los Famosos México 2023 (La Casa de los Famosos México/Instagram)

Y es que, a principios de los dosmiles el mismo grupo estuvo encargado de la canción de Big Brother, programa hermano de La Casa de los Famosos México 2023.

El domingo 11 de junio, durante la primera gala de expulsión en La Casa de los Famosos México 2023, se estrenará oficialmente su canción.

La Casa de los Famosos México 2023: Kabah interpretará la canción oficial en la primera gala de expulsión

A unos días de la primera expulsión en La Casa de los Famosos México 2023, Apio Quijano reveló que Kabah interpreta la canción del reality show.

El tema se estrenará de forma oficial en la primera gala de expulsión de La Casa de los Famosos México 2023, que se llevará a cabo este domingo, en punto de las 20:30 horas, por Las Estrellas.

A través de sus redes sociales, Kabah anunció que interpretará La Casa en vivo, en el foro del programa, lo que ya había adelantado Apio Quijano a sus compañeros del reality show.

La Casa de los Famosos México 2023: Letra y video de la canción

¿Ya escuchaste la canción de La Casa de los Famosos México 2023? Si no lo has hecho o te gustó y quieres aprendertela, aquí te presentamos y video y la letra del tema.

La casa de los famosos

Esta casa ya me desnudó

Me quitó el filtro de la cara y de la voz

No me acostumbro a estar

Durmiendo todos en este mismo lugar

Esta casa tengo que limpiar

No sé barrer, no se trapear, ni cocinar

No me acostumbro a estar

Estoy segure que me van a nominar

Ese niñe me gustó, me gustó me gustó

Me besó y me enamoró y al final me nominó.

Ser famoso no ayudó, no ayudó, no ayudó

De la casa me sacó y con mis sueños acabó y el dinero ya no entró

Ya valimos, ya valí, ya valimos, ya valió uo.

¿Qué y quién crees que soy?

¿Por qué crees que aquí estoy?

Lo que te choca en mí te checa en ti, yo soy lo que soy

Podrías pensar

Que soy tendencia viral

Me rompo y caigo pero siempre me vuelvo a levantar

Hoy gané el concurso individual

Y con la suite me dan también inmunidad

No me acostumbro a estar

Pero las máscaras nos vamos a quitar

Ya llegó el domingo de expulsión

Y Galilea va a a cantar esta canción

No me acostumbro a estar

Pero no quiero ir a ningún otro lugar

Ese niñe me gustó, me gustó me gustó

Me besó y me enamoró y al final me nominó

Ser famoso no ayudó, no ayudó, no ayudó

De la casa me sacó y con mis sueños acabó y el dinero ya no entró

Ya valimos, ya valí, ya valimos, ya valió uouo

¿Qué y quién crees que soy?

¿Por qué crees que aquí estoy?

Lo que te choca en mí te checa en ti, yo soy lo que soy

Podrías pensar

Que soy tendencia viral

Me rompo y caigo pero siempre me vuelvo a levantar

¿Qué y quién crees que soy?

¿Por qué crees que aquí estoy?

Lo que te choca en mí te checa en ti, yo soy lo que soy

Podrías pensar

Que soy tendencia viral

Me rompo y caigo pero siempre me vuelvo a levantar

El Diablo, La Serpiente, La Sirena y el Catrin

La Casa de los famosos

La Modelo, La Perdida, El Cantante, El Bailarín

La Casa de los famosos

La influencer, El Borracho, El Político, El Chistin

La Casa de los famosos México

La Casa de los famosos ya está aquí

La Casa de los famosos

¿Qué y quién crees que soy?

¿Por qué crees que aquí estoy?

Lo que te choca en mí te checa en ti, yo soy lo que soy

Podrías pensar

Que soy tendencia viral

Me rompo y caigo pero siempre me vuelvo a levantar

¿Qué y quién crees que soy?

¿Por qué crees que aquí estoy?

Lo que te choca en mí te checa en ti, yo soy lo que soy

Podrías pensar

Que soy tendencia viral

Me rompo y caigo pero siempre me vuelvo a levantar

La Casa de los famosos

La Casa de los famosos

La Casa de los famosos

La Casa de los famosos

La Casa de los famosos