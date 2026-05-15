Scorpions anunció tres conciertos en México de su gira “Coming Home 2026″ y aquí te decimos las fechas, precios y preventa de boletos.

La banda alemanda Scorpions regresa a México para celebrar sus 60 años de trayectoria con tres conciertos:

7 de septiembre en Guadalajara

10 de septiembre en CDMX

13 de septiembre en Monterrey

Venta fans: lunes 18 de mayo a las 10:00 am

Preventa Banamex: miércoles 20 de mayo a las 11:00 am

Venta general: jueves 21 de mayo a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Scorpions en CDMX: concierto en Palacio de los Deportes

Tras su última presentación en la CDMX durante el Vive Latino 2025, Scorpions regresa para dar un concierto en el Palacio de los deportes el jueves 10 de septiembre.

La venta de boletos para fans estará disponible con un código que se debe obtener al registrarse en la página oficial de Scorpions.

Scorpions regresa a México (X/@ocesa)

Hasta el momento no hay información sobre los precios para el concierto de Scorpions en el Palacio de los Deportes, pero se estima que estén entre 800 y 3,800 pesos.

El Palacio de los Deportes se ubica en Añil número 667, en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco.

Scorpions en Guadalajara: precio de los boletos para el Auditorio Telmex

La primera fecha de Scorpions en Guadalajara será el lunes 7 de septiembre en Guadalajara en el Auditorio Telmex.

Ticketmaster no ha revelado el rango de precios de los boletos de Scorpions en el Auditorio Telmex, pero se estima que estén entre 650 y 3,000 pesos.

El Auditorio Telmex se ubica en avenida Obreros de Cananea número 747, en la colonia Industrial los Belenes.

Scorpions en Monterrey: precio de los boletos para el Auditorio Banamex

La tercera fecha de Scorpions será en Monterrey en el Auditorio Banamex el domingo13 de septiembre.

Hasta el momento no se tiene información del rango de precios de los boletos de Scorpions en el Auditorio Banamex, pero los podrían ir desde los 600 y 3,000 pesos.

El Auditorio Banamex ubicada en Privada Fundidora sin número, en la colonia Obrera.